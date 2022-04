Cinéma : Nicolas Cage signe son grand retour dans "Un talent en or massif", film parodique sur sa carrière

Mercredi 20 avril sortira dans les salles un film américain très attendu par les fans de Nicolas Cage. Dans "Un talent en or massif", l'acteur joue son propre rôle, celui d'une star d'Hollywood sur le retour.

Dans Un talent en or massif, le film qui signe son retour, Nicolas Cage se parodie lui-même et incarne une star d’Hollywood (États-Unis) dont la carrière est un peu dans l’impasse. Dans la réalité, avec presque 100 films à son actif, l’acteur est devenu culte. "Fondamentalement, c’est un acteur qui envoie du lourd", commente un fan. "Il a une palette d’acteur, c’est incroyable. Et là, de le revoir au cinéma, ça fait plaisir", s’enthousiasme un autre.



Renouer avec la gloire

Un talent mal employé ? Cela semble être le destin de Nicolas Cage. Au début de sa carrière, il connaît un début foudroyant avec David Lynch, Martin Scorsese ou encore Brian de Palma, et reçoit même un Oscar en 1996. Puis viennent les bas. "Il a accepté beaucoup trop de films notamment, il le reconnaît lui-même, pour payer ses divorces, ses maisons", explique Gaël Golhen, journaliste à Première. Renouer avec la gloire, c’est le scénario du film et le but de l’acteur, qui ne veut pas échouer dans le cinéma. "J’aime travailler, c’est un fait. Le travail a toujours été un ange gardien pour moi", confie Nicolas Cage.