Brest : des chansons à domicile pour le réveillon du Nouvel An

À Ploudalmézeau (Finistère), l’heure est aux ultimes répétitions avant le début de la tournée. Cette bande d’amis a environ quinze chansons à revoir avant de les interpréter chez une trentaine de clients, à domicile, le soir du réveillon. "Avant on avait l’habitude de se réunir jusqu’à 120 personnes pour un réveillon ouvert à tous. Depuis deux ans, ce n’est pas possible, mais on voulait quand même se retrouver et faire une proposition solidaire, conviviale et ouverte à tous", explique Logann Vince, l’un des musiciens.

"Je vais sortir et chanter avec eux"

Un partage sur le pas de la porte, qui ne dure que quelques minutes pour que le groupe ait le temps d’honorer toutes ses commandes. Au menu : des chansons du répertoire français. Ce sera un morceau de Johnny Hallyday pour cette dame, seule pour le réveillon. "Ce sont des gens qui se donnent pour les gens, c’est super. (…) Je vais sortir et chanter avec eux". De 18 heures à minuit, leurs chants résonneront devant les maisons du Finistère, vendredi 31 décembre.