VIDEO. Sous sa plume, Blanche-Neige, Winnie l'ourson et la petite sirène deviennent des victimes climatiques

Ariel la petite sirène qui s'étrangle à cause du plastique qui envahit les océans, Blanche-Neige qui se voit proposer une pomme, pleine de pesticides, par une drôle de sorcière, ou encore un Bambi sanglotant devant la déforestation... Baptiste Drausin publie quotidiennement depuis le 2 octobre, sur son compte Instagram, un dessin. Dans cette série d'illustrations, il s'amuse à détourner l'univers de Disney pour alerter sur les risques climatiques.

Pur "produit de la génération des années 80", il a grandi avec ces dessins animés, mais aussi avec des films cultes comme Retour vers le futur ou Jurassic Park. Alors quand vient Inktober, ce grand challenge mondial qui invite dessinateurs professionnels et amateurs à produire un dessin par jour durant tout le mois d'octobre, ce Parisien de 31 ans se lance, avec l'aide de sa compagne. "On a tous grandi avec les Disney, avec les super-héros. Je me suis dit 'pourquoi pas utiliser cette culture pour pouvoir, à des fins, essayer de faire comprendre aux gens qu'il est peut-être temps d'agir?', explique-t-il.

Il se découvre une âme de militant

Au départ, les idées viennent naturellement. Il s'appuie sur les principaux thèmes environnementaux : la pollution des océans, la déforestation, le réchauffement climatique, les pesticides... qu'il mixe avec l'univers de Disney ou des super-héros. C'est ainsi qu'Ariel nage au milieu des canettes, que la Reine des neiges souffre pour produire du froid, que Blanche-Neige se retrouve confrontée à une menace d'une nouvelle forme...

Les dessins trouvent leur public. "Au départ, c'était surtout pour toucher des gens de ma génération. Puis j'ai touché des personnes d'un plus jeune âge, ça m'a fait énormément plaisir. Ce sont eux qui vont pouvoir agir dans le futur", souligne-t-il.

Baptiste Drausin n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. "Je me sens encore plus militant, avance-t-il, je vais essayer de continuer là-dedans, continuer à faire passer des messages forts pour essayer de faire avancer les choses".