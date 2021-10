Astérix : 39 choses à savoir sur l'irrésistible Gaulois pour la sortie de son 39e album

La 39e aventure d'Astérix et Obélix, intitulé "Astérix et le Griffon" sort le 21 octobre en librairie. Il s'agit du cinquième album sous la main de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.

La sortie d'un album Astérix constitue toujours un événement en France et dans le monde de la BD, et celle du 39e album de la saga, Astérix et le Griffon, est une fois de plus très attendue. Dans cette nouvelle aventure, le petit moustachu né il y a plus de 60 ans partira en pleine Europe de l'Est, à la rencontre des Sarmates, un peuple méconnu qui a réellement existé. Entre ses références historiques, son humour devenu culte et ses personnages truculents, le célèbre Gaulois continue années après années de bâtir un empire plus ou moins bien connu par toutes les générations.

Avant de vous plonger dans sa nouvelle épopée, voici 39 choses à savoir sur Astérix, ses pères et son univers haut en couleur, par Toutatis !

Astérix et la bande-dessinée

1. L'irréductible gaulois, créé par René Goscinny et Albert Uderzo, fait sa première apparition pour le lancement du magazine Pilote, le 29 octobre 1959. Il a été imaginé lors d'une soirée d'été de la même année dans un HLM de Bobigny où les créateurs avaient consommé selon les dires d'Uderzo "beaucoup de pastis et de cigarettes".

2. Avant de paraître une première fois en album en octobre 1961, les aventures d'Astérix le Gaulois ont été prépublié par épisode dans les 38 premiers numéros de l'hebdomadaire Pilote (29 octobre 1959 au 14 juillet 1960). Le premier numéro du journal s'est vendu à 300 000 exemplaires.

3. Le dernier Astérix prépublié dans le magazine Pilote est Astérix en Corse (1973). Pour l’occasion, l’ouvrage est traduit en corse et donne naissance au personnage portant le patronyme le plus long de la série, le chef Ocatarinabellatchitchix.

4. Astérix et Obélix sont inspirés des acteurs Stan Laurel et Oliver Hardy. Les deux comédiens font partie des influences des créateurs. D'ailleurs, Uderzo insérera les deux artistes en légionnaire romain dans Obélix et Compagnie (1976).

5. Concernant le premier album d'Astérix, il a été édité à 6000 copies uniquement. Et c’est la seule bande-dessinée de l’ère Goscinny-Uderzo qui détient une planche non réalisée par Albert Uderzo. Par manque de temps, il a confié la mission à son frère Marcel Uderzo. Son dessin se retrouve à la page 35 du premier tome.

6. Après avoir colorié un cheval en vert, Albert Uderzo se rend compte qu'il est daltonien. Il confie la colorisation des Astérix à son frère Marcel Uderzo. Celui-ci s'occupe de cette tâche jusqu’au vingt-quatrième tome des aventures du Gaulois, à savoir Astérix chez les Belges (1979).

Les auteurs d'Astérix, Albert Uderzo et René Goscinny, posent avec l'effigie de leur personnage, le 16 novembre 1967 à Paris. (KEYSTONE-FRANCE / GAMMA-KEYSTONE)

7. Astérix chez les Belges (1979) est le dernier ouvrage auquel Goscinny a pu participer. Et cela a failli être la dernière aventure du guerrier. Avant sa mort, Goscinny était en litige contre Dargaud, son éditeur de l’époque. Le scénariste demande à Uderzo de ne pas terminer l’album. Le dessinateur tient à respecter les dernières volontés de son ami. Mais face à la pression des éditeurs, Uderzo achèvera les 8 pages manquantes du scénario. Il en profitera pour rendre hommage à son comparse dans la dernière case de l’album avec un lapin qui part en pleurant. Le lapin étant une référence au surnom donné par la femme de Goscinny à son époux.

8. Avant sa mort, Goscinny travaillait sur une dernière aventure dont il a laissé l’ébauche nommée Astérix au Cirque.

9. Avec la perte de Goscinny, Uderzo hésite à poursuivre seul le récit du village gaulois. Pour reprendre le fil de l’histoire, il est poussé par les fans qui n’hésitent pas à lui envoyer des lettres lui disant de continuer. Un après la parution d’Astérix chez les Belges (1979), Uderzo publie son premier Astérix en solitaire avec Le Grand Fossé (1980). L’album est tiré à 1 700 000 exemplaires.

10. Du temps de l’ère Goscinny-Uderzo, la méthode de composition d’un Astérix était toujours la même. Goscinny écrivait 44 paragraphes correspondant aux 44 pages de l’album. Uderzo dessinait ensuite les premiers croquis avant de repasser la main à Goscinny pour qu’il puisse dérouler l’histoire. Enfin Uderzo peaufinait les derniers détails avant la publication du livre.

11. Albert Uderzo a planché sur 10 albums en solo avant de donner la main à Jean-Yves Ferri et Didier Conrad en 2013. Le nouveau duo sort Astérix chez les Pictes (2013). Le livre est tiré à 2 millions d’exemplaires en France.

Les deux auteurs d'Astérix, Didier Conrad (à gauche) et Jean-Yves Ferri présentent leur album, Astérix chez les Pictes, au salon du livre de Francfort, le 11 octobre 2013. (DANIEL REINHARDT / DPA)

12. Astérix et le Griffon est le cinquième ouvrage du duo Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. Il est traduit en 17 langues et tiré à 5 millions d'exemplaires dans le monde. Le cameo de ce dernier opus est l'écrivain Michel Houellebecq dans le rôle du géographe romain Terrinconus.

13. Le passage de relais a été un crève-cœur pour Uderzo. Mais avec l’âge il a dû s’y résigner. Alors pour choisir ses successeurs, il organise un concours secret avec les éditions Albert René dont il est l'unique membre du jury. Après une lecture anonyme des scénarios et des dessins, Albert Uderzo retiendra Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.

14. Le trente-neuvième album qui sort ce jeudi est le dernier album dont avait connaissance Albert Uderzo.

15. Au total, les histoires de ce peuple d'irréductibles Gaulois se sont vendues à plus de 380 millions d'albums à travers le monde. Un chiffre lui permettant d'être la deuxième bande-dessinée la plus écoulée derrière le manga japonais One Piece.

16. Astérix est un des ambassadeurs français les plus connus à l'étranger car ses périples ont été traduits dans 111 langues dont le coréen, le russe, et le latin.

17. La première traduction d'Astérix a eu lieu en 1961 avec la sortie d'Astérix le Gaulois. L'ouvrage a été traduit en portugais puis en anglais, néerlandais, castillan, allemand et turc.

18. Le premier voyage d'Astérix hors de la Gaule s'est fait en terre allemande avec Astérix et les Goths (1963).

19. Astérix et les Goths est également le seul album où un autre personnage que Panoramix connaît la recette de la potion magique. En prétextant vouloir un potage gaulois comme dernière volonté, le druide dévoile au geôlier la liste des ingrédients. Parmi eux, on retrouve du homard et du gui. Obélix dans "La fille de Vercingétorix" (2019 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo)

20. Ce troisième album est tiré à 15 000 exemplaires et a vu ses planches originales être perdues. Mais surtout il a connu des rééditions "pirate" en Allemagne modifiant l'oeuvre à cause de la situation politique du pays en 1963. Apprenant cela, Goscinny et Uderzo ont saisi la justice et ont obtenu gain cause. Par la suite, ils ont contacté un éditeur pour s'assurer de la traduction fidèle de leur œuvre. Depuis, Astérix connaît un grand succès en Allemagne avec plus de 120 millions albums vendus.

21. En ce qui concerne les voyages d’Astérix, l’album Astérix chez les Helvètes (1971) a été suggéré à Uderzo et Goscinny par Georges Pompidou.

22. Au cours des 38 premiers albums, Obélix a englouti 104 sangliers.

23. Les Astérix ont toujours fait référence à l’actualité ou à des personnalités. Dans Astérix et Cléopâtre, on retrouve le futur obélisque qui sera installé place de la Concorde. Dans le Combat des chefs, c’est autour du Marsupilami d’apparaître. Dans Astérix chez les Bretons, les dessinateurs ont inséré les Beatles. Les deux auteurs se sont également caricaturés dans Astérix aux Jeux Olympiques. Ils sont présents sous les deux personnages répondant au nom de Despote et Tyran.

Astérix et ses compagnons

24. Les prénoms d'Astérix et Obélix viennent de symboles typographiques. Le premier tire son nom de l'astérisque, soit la petite étoile (*) qui sert à renvoyer à des notes de bas de page. Quant à celui de son compère de toujours provient de l'obèle, un signe en forme de dague qui est utilisé pour signaler la mort d'une personne évoquée dans un texte.

25. Concernant Idéfix, son prénom est une invention des lecteurs. Lors d'un concours organisé par les deux créateurs de la BD pour trouver le nom du compagnon de route des deux guerriers, quatre lecteurs envoient le nom d'Idéfix. Le nom est retenu par Goscinny et Uderzo et permet aux expéditeurs du courrier de gagner un abonnement gratuit au magazine Pilote. Parmi les autres noms envisagés, il y avait Patracourcix ou encore Papeurdurix !

26. Idéfix apparaît pour la première fois dans le cinquième tome des aventures du petit moustachu, Le Tour de Gaule d'Astérix (1965). Dans cet épisode, le chien n'a pas encore de nom et sera recueilli par Obélix à la toute fin de l'histoire. A l'origine le petit animal était prévu uniquement pour ce chapitre. Mais le succès rencontré auprès des lecteurs pousse Goscinny et Uderzo à l'intégrer de manière définitive.

27. Idéfix n’est pas le premier personnage à être plébiscité par le public. L’intégration des Pirates avec Barbe-Rouge dans Astérix Gladiateur (1964) plaît beaucoup. À la demande des fans, ces personnages reviendront de manière récurrente.

L'acteur Gérard Jugnot incarne Barbe Rouge dans "Astérix et Obélix : au service secret de sa Majesté", sorti en 2012. (JEAN-MARIE LEROY / JEAN-MARIE LEROY)

Astérix et le cinéma

28. Le petit animal de compagnie de nos héros a même eu droit à son studio d'animation nommé Studios Idéfix. Pendant ses quatre années d'existence, il a permis la production de deux films d'animations avec Les Douze Travaux d'Astérix (1976) et La Ballade des Dalton (1978). Ce dernier met en scène les aventures de Lucky Luke et des Dalton.

29. La première irruption d'Astérix et Obélix dans un long-métrage est dans le film télévisé Deux romains en Gaule de Pierre Tchernia en 1967. Les deux personnages apparaissent sous forme animée. Le scénario du film est écrit par Uderzo et Goscinny.

René Goscinny et Albert Uderzo sur le tournage du téléfilm "Deux romains en Gaule", janvier 1967 (GEORGES GALMICHE / INA)

30. L'année 1967 voit également l'arrivée du premier long-métrage des aventures d'Astérix au cinéma avec le dessin animé Astérix le Gaulois de Ray Goossens. Le film, réalisé à l'insu de Goscinny et Uderzo, rencontre un franc succès avec 2,4 millions d'entrées.

31. Alors qu’Astérix le Gaulois cartonne sur grand écran, Goscinny et Uderzo apprennent que l'adaptation de la Serpe d'or est en cours de production une nouvelle fois dans leur dos. Cette fois-ci, ils ne donnent pas leur accord pour une sortie en salle et demandent la destruction du projet.

32. Sur les dix films animés d'Astérix, l'acteur Roger Carel a prêté neuf fois sa voix au valeureux gaulois. Pour le dernier film d'animation, Astérix : Le Secret de la potion magique sortie en 2018, le comédien de doublage a été remplacé par Christian Clavier, soit le premier acteur a avoir incarné Astérix au cinéma.

33. Le premier film de la saga Astérix est réalisé par Claude Zidi avec Astérix et Obélix contre César (1999). Il fait appel à Jean-Jacques Goldman et Roman Romanelli pour signer la bande originale du film.

34. En tout, Astérix et Obélix se sont retrouvés projetés à 14 reprises sur grand écran. Dix fois pour des réalisations en films d'animations, dont deux réalisés en 3D et quatre fois en film. D'ailleurs, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) d'Alain Chabat détient toujours le record du nombre d'entrée des films Astérix avec 14 559 509 tickets vendus. Le prochain Astérix au cinéma est déjà prévu pour 2022, se nommant Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Il sera réalisé par Guillaume Canet

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre d'Alain Chabat détient le record du nombre d'entrées des films Astérix. (ETIENNE GEORGE)

35. Louis de Funès a failli interpréter Astérix au cinéma. Selon Uderzo, l'acteur rêvait d'interpréter le personnage mais il aurait refusé à cause des moustaches qu'il aurait fallu porter. Le célèbre comédien aurait dû être accompagné de Lino Ventura dans le rôle d'Obélix.

Grand succès populaire, Les aventures de Rabbi Jacob, sous les traits de Louis de Funès, est sorti en 1973. Sa suite est annoncée pour Noël 2018. (FILMS POMEREU / ARCHIVES DU 7EME ART)

Astérix dans tous ses états

36. Le premier satellite français envoyé dans l'espace se nomme Astérix, en l'honneur du héros créé par Goscinny et Uderzo. Son lancement a été effectué le 26 novembre 1965.

37. Si en 1989 le Parc Astérix a vu le jour, il n’est pas le premier parc au nom du Gaulois à ouvrir en France. En 1967, Uderzo et Goscinny ont autorisé la création d’un Parc Astérix près de Nice. Mais le projet s’est avéré être un désastre et a dû rapidement fermer ses portes.



Albert Uderzo posant avec Astérix et Obélix. (ROMUALD MEIGNEUX/SIPA)

38. Tout comme Jules César, Astérix a vu son visage se retrouver sur des pièces de monnaie. Une première fois en 2013 avec trois pièces Astérix issues de 3 bandes dessinées. Et dans un second temps en 2015, avec 24 types de pièces de 10€ à son effigie, deux en argent de 50€ et une en or d’une valeur de 500 euros. Ce qui équivaut à 658 sesterces pour la pièce la plus chère.

39. Le personnage d’Astérix a été adapté sur plusieurs supports. On peut compter 39 jeux-vidéo sur la licence. Le premier jeu date de 1983 nommé sombrement Astérix, sortie sur Atari 2600. Le dernier, intitulé Astérix et Obélix : Baffez-les tous !, est prévu pour le 25 novembre 2021.

"Astérix et le Griffon" de Jean-Yves Ferri & Didier Conrad. Editions Albert René, 48 pages, 9,99€. Sortie le 21 octobre 2021.