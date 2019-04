"Siné Mensuel" lance un "Siné Madame" écrit et dessiné par des femmes

Vendu 2,30 euros, sans publicité, "Siné Madame" sortira le troisième mercredi de chaque mois.

Un "journal qui ne simule pas". L'équipe de Siné Mensuel lance mercredi 17 avril Siné Madame, un mensuel satirique écrit et dessiné uniquement par des femmes, dont la comédienne Juliette Arnaud, les journalistes Isabelle Alonso et Charline Vanhoenacker, ou la dessinatrice Florence Cestac.

La revue s'adresse "aux femmes, aux hommes, à tous" et promet de parler de "tout ce qui fait société", souligne dans son éditorial Catherine Weil Sinet, directrice de Siné Mensuel et veuve de son fondateur Maurice Sinet."C'est un féminin mais pas comme 'Elle'", précise Catherine Sinet. "On a encore besoin d'une presse bisexuelle mais j'espère que ce sera révolu d'ici cent ans", souligne-t-elle.

Le numéro 1 est en kiosques dès demain !https://t.co/PefrE0didG — Siné Madame (@SineMadame) 16 avril 2019

Des dessins et des textes

Au sommaire du premier numéro : l'andropause, une histoire politique du clitoris, le portrait d'une femme peintre oubliée, Marguerite Gérard, le mot du mois ("garce") et un abondant courrier des lecteurs sur les relations hommes-femmes. La comédienne Juliette Arnaud y publie aussi son test du "gel orgasme intense" et un pastiche de La Fontaine sur le consentement.

Regrettant qu'il y ait "très peu" de dessinatrices de presse en France, Catherine Sinet a demandé des dessins à une personnalité comme Florence Cestac et est allée chercher l'italienne Marilena Nardi, la Tunisienne Willis ou la Hongroise Vera Makina. Vendu 2,30 euros, sans publicité, Siné Madame sort le troisième mercredi du mois. Catherine Sinet mise sur des ventes de 50 000 exemplaires.