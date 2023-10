"Émotive" : avec son nouveau roman graphique plein de fantaisie, Sandrine Martin nous aide à mieux comprendre nos émotions

En ouvrant cette bande dessinée, vous allez monter à bord du "vaisseau mental" d'Alice, une jeune femme "émotive". Un voyage en joyeuse compagnie avec une extravagante extraterrestre, très savante sur le fonctionnement du cerveau et des émotions humaines.

Temps de lecture : 3 min

Après Chez toi (Casterman, 2021), un roman graphique qui racontait la grossesse d'une femme syrienne réfugiée en Grèce, Sandrine Martin publie Emotive, un album plus personnel dans lequel elle aborde avec pédagogie et fantaisie un sujet très complexe et très sérieux : nos émotions, qui souvent nous submergent et nous empêchent. L'album est paru le 6 septembre aux éditions Casterman.

L'histoire : c'est le jour de la rentrée, Alice est stressée. Sa petite fille entre pour la première fois à l'école. Plus tard, Alice, débordée au travail, se sentira coupable d'écourter sa journée pour aller chercher sa fille à l'école. Cerise sur le gâteau, elle se fait rabrouer par l'enseignante parce qu'elle est entrée dans la classe, et que c'est contraire au règlement en raison du plan Vigipirate…

En arrivant à la maison, submergée par toutes ces émotions, elle s'enferme aux toilettes pour pleurer… Réveillée en pleine nuit, elle ouvre un livre au titre évocateur (Le bonheur pour les imbéciles) et y découvre un marque-page avec les coordonnées d'une certaine Zorica, "experte galactique en êtres humains".

Quelques minutes plus tard, l'extraterrestre, Zébulon à houppette blonde, débarque chez elle et lui propose de partir en expédition dans son monde intérieur. Commence alors pour Alice une incroyable aventure à bord de son "vaisseau mental" au cours duquel la jeune femme va découvrir le fonctionnement de ses émotions, et apprendre par la même occasion à les gérer.

Pages intérieures du roman graphique "Emotive", de Sandra Martin, septembre 2023 (SANDRINE MARTIN/CASTERMAN)

"Les émotions sont créées par les pensées"

L'autrice, fille de psychanalyste, s'intéresse depuis longtemps aux thérapies cognitives et comportementales. Dans Emotive, elle s'amuse à "mettre en scène l'espace mental", qu'elle représente sous la forme d'un vaisseau. Sandrine Martin travaille à partir de données scientifiques qu'elle a recueillies dans une riche littérature indiquée dans une bibliographie en fin d'ouvrage, et à partir de ses propres expériences. Elle explore à travers le quotidien d'une jeune femme ordinaire toute la palette des émotions et inquiétudes partagées par tous. Puis elle les décrypte et en décortique les mécanismes dans une narration pleine de fantaisie.

"Les émotions sont créées par les pensées et non par les circonstances extérieures", explique Zorica à Alice, l'invitant à se pencher sur ses émotions pour sentir leurs effets, apprendre à les reconnaître et comprendre de quelles pensées elles émanent. "Je ne vais jamais y arriver", "Je suis nulle"... De telles assertions nourrissent par exemple le stress, le découragement, ou encore le dépit.

Pages intérieures du roman graphique "Emotive", de Sandra Martin, septembre 2023 (SANDRINE MARTIN/CASTERMAN)

Agir sur ces pensées, voilà ce que Zorica, passionnée par les affects des humains, s'attelle à enseigner à Alice, qui au fil des pages de ce passionnant voyage en elle-même apprend peu à peu à apprivoiser et à accepter ses émotions pour en faire une "boussole", une force de vie, de créativité et de joie, et un moteur, plutôt qu'un frein.

Après avoir travaillé sur un sujet anthropologique dans Chez toi, Sandrine Martin nous invite avec ce très précieux nouvel album à entrer dans un monde plus intime. Faisant une fois encore œuvre de vulgarisation d'une manière ludique et éclairante, elle nous livre cette réflexion d'un trait vif et coloré, avec la palette de ses crayons de couleurs, aussi foisonnante que les émotions qui nous traversent. À mettre entre toutes les mains, dès l'adolescence.

Couverture du roman graphique "Emotive", de Sandra Martin, septembre 2023 (SANDRINE MARTIN/CASTERMAN)

"Émotive", de Sandra Martin (Casterman, 232 p. couleur, 28€)