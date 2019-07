Pénélope Bagieu récompensée pour "Culottées" par un Eisner Award, la plus grande récompense de la BD mondiale

Une disctinction mondiale. L'illustratrice et auteure de BD française Pénélope Bagieu a reçu, vendredi 19 juillet, un Eisner Award. Ces prix de l'industrie de la bande dessinée récompensent chaque année des personnalités pour des œuvres parues l'année précédente aux États-Unis. Ils sont remis lors du festival Comic-Con de San Diego, en Californie. De par leur nom, ils rendent hommage au célèbre auteur américain Will Eisner.

The Award for Best U.S. Edition of International Material goes to Brazen: Rebel Ladies Who Rocked the World, by Pénélope Bagieu, translated by Montana! #EisnerAwards pic.twitter.com/x5JHe9WnuM