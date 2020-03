Mort d'Albert Uderzo : "Il a magnifié les choses" et fait quelque chose qui n'est qu'à lui", lui rend hommage le dessinateur Jul

"On ne peut plus voir un menhir, un sanglier, un casque, un chaudron sans penser à Uderzo", affirme le dessinateur.

Albert Uderzo, le dessinateur d'"Astérix", est mort à l'âge de 92 ans, a annoncé sa famille mardi 24 mars. "Uderzo m'a inspiré" ma façon de voir les choses, a réagi sur franceinfo Jul, dessinateur de bandes dessinées. "Il a un trait très singulier. On ne peut plus voir un menhir, un sanglier, un casque, un chaudron sans penser à Uderzo. Il a magnifié les choses, il en a créé les canons de l'esthétique. Il a fait quelque chose qui n'est qu'à lui et il inspire notre vision."

Il a une incarnation. Ce n'est pas seulement du dessin, c'est aussi du lettrage. La façon d'écrire les onomatopées et de faire crier les personnages c'est tellement Astérix.Jul, dessinateur.à franceinfo

Si Astérix a traversé les générations c'est parce que c'est un "dessin inégalé", estime Jul. "Il a créé quelque chose qui restera comme une espèce d'île au milieu d'un océan, un paradis perdu."