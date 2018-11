Mickey, le personnage de Walt Disney, fête ses 90 ans

La magie Mickey opère depuis quatre-vingt-dix ans. Cette petite souris, créée par Walt Disney, est devenue le roi d'un bestiaire auquel sont attachés petits et grands. C'est bien en voyant une petite souris traverser son bureau que Walt Disney a eu l'idée d'inventer ce personnage. Il avait un premier héros à cette époque, qui était un lapin. "Il en perd les droits et en trois jours, le temps qu'il faut à l'époque pour aller de New York (États-Unis) à Los Angeles (États-Unis) en train, il a trois jours pour dire à son frère et à ses associés qu'ils sont ruinés. Pendant ce voyage en train, il va mettre au point la solution, un nouveau personnage", explique Sébastien Durand, expert de Disney.

Une petite souris devenue symbole de l'Amérique

En 1928, Mickey n'est pas un personnage de bande dessinée, mais de dessin animé. Seulement, le premier est un échec parce qu'il est muet. À la fin de cette même année, lorsque Walt Disney décide d'en faire un second avec du son, c'est un succès. Mickey continue d'inspirer les artistes, qui ne se lassent pas de le détourner. Incroyable destin de cette petite souris devenue malgré elle, le symbole de l'Amérique.

