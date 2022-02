"Spy x Family" : plus d'un million de mangas vendus en France, la sortie de l'anime en avril 2022

"En France, on a eu un effet timing." Plus d'un million d'exemplaires du manga Spy x Family écrit par Tatsuya Endo et publié par Kurokawa ont été vendus en France, a annoncé l'éditeur Kurokawa. Un chiffre record atteint en seulement six tomes et moins d'un an et demi d'existence.

Le manga est sorti en septembre 2020, en pleine crise sanitaire : "Les gens étaient un peu KO et avaient besoin d'ondes positives, de choses amusantes, un peu fraîches, qui les détendent. De ce point de vue-là, Spy x Family était le manga parfait."

Au Japon, le manga a dépassé les 12 millions d'exemplaires en circulation. C'est aussi la première fois qu'une série atteint la barre d'un million de lectures sur Jump Plus, le magazine en ligne de lecture gratuite de Shueisha (maison d'édition japonaise) sur lequel de nouvelles séries sont publiées régulièrement (disponible uniquement en japonais).

"Atteindre un tel niveau de vente sans anime, aussi vite, c'est quelque chose de très rare en France comme au Japon. C'est exceptionnel. Au Japon, la dernière fois que c'est arrivé c'était avec l'Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin) parce que le manga était culte avant même la sortie de l'anime."

Les raisons du succès

"Spy x Family c'est une histoire universelle. Ce n'est pas un manga de bagarre, avec des super-pouvoirs, avec des règles compliquées. Ce n'est pas un shonen (manga pour jeune garçon) de baston où il faut s'entraîner pour être plus fort." indique Grégoire Hello.

Tatsuya Endo nous entraîne dans une histoire d'espionnage où Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s’introduire dans la plus prestigieuse école de l’aristocratie. Totalement dépourvu d’expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu’elle est télépathe, et s’associer à une jeune femme timide, sans se douter qu’elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu, tout en découvrant les vraies valeurs d’une famille unie et aimante.

Au Japon, le manga "Spy x Family" de Tatsuya Endo a dépassé les 12 millions d'exemplaires en circulation. (© by Tatsuya Endo / Shûeisha / Kurokawa)

"Tout le monde peut rentrer dedans parce que c'est une histoire contemporaine avec un petit côté parodique des films d'espionnage et un côté familial avec les personnages. Tatsuya Endo est un spécialiste des personnages un peu sombres, un peu profonds. Pour Spy x Family, il a continué à créer des personnages très riches, qu'on a l'impression de connaître parce qu'ils sont très bien décrits."

Selon l'éditeur français, la recette de ce succès est simple: c'est une comédie qui s'adresse à tous, même aux non-lecteurs de manga. "On n'a pas besoin de connaître les codes de narration du manga ou du shonen pour rentrer dedans." Spy x Family mélange un peu tous les genres : "Il y a du drame, contrebalancé par de l'humour. L'auteur enchaîne les révélations dramatiques avec les implications drôles que cela peut avoir dans la vie de tous les jours."

Le manga "Spy x Family" de Tatsuya Endo nous entraîne dans une histoire d'espionnage. (© by Tatsuya Endo / Shûeisha / Kurokawa)

L'arrivée de l'anime en avril

L'anime sortira en avril et sera diffusée en simultanée avec Crunchyroll. Sur les titres à succès, l'anime démarre entre le 7e et le 10e tome. "Je pense que ce sera des demi-saisons de 12 ou 24 épisodes et ensuite une saison 2, une saison 3. Aujourd'hui, on n'est plus dans le modèle d'il y a 10 ans avec une sortie toutes les semaines. On suit un peu le modèle américain et on fait des saisons courtes en sachant que les gens y reviendront après."

L'anime va amener de nouveaux lecteurs et donc entraîner de nouvelles ventes. "On a prévenu les libraires pour qu'ils blindent leurs commandes parce qu'ils vont se faire dépouiller, c'est sûr !" se réjouit-il.

Les mangas ne sont pas épargnés par la pénurie de papier. "Ils se vendent plus vite qu'on ne peut les imprimer donc on est obligé de prévoir sur plusieurs mois pour nos commandes. On prévoit les réimpressions de Spy x Family en dizaine voire en centaine de milliers d'exemplaires."