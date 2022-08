Manga : One Piece cartonne en France

C’est la folie du manga en France, ces bandes dessinées venues du Japon. Les enfants et les adolescents sont de très grands fans. Démonstration avec la sortie du film "One Piece : Red", mercredi 10 août, au cinéma. Il s’agit d’un manga culte au succès planétaire.

La file d’attente est digne du concert d’une rock-star. Ce soir-là, devant un célèbre cinéma parisien, pour être bien placé, il fallait se lever tôt pour voir le film "One Piece : Red". Il s’agit d’un film japonais très attendu. C’est le quinzième long-métrage du manga le plus lu au monde. Près de deux heures d’images très colorées et de musiques japonaises, mais aussi une multitude de personnages. Et lorsque les chouchous des fans apparaissent à l’écran, c’est l’explosion de joie dans la salle.



Plus d’exemplaires vendus qu’Astérix

Les fans sont hystériques, car "One Piece" est un véritable phénomène. En librairie, plus de 100 tomes ont été vendus à 500 millions d’exemplaires dans le monde, c’est plus qu’Astérix. On y suit les aventures de Luffy, futur roi des pirates au chapeau de paille, à recherche d'un trésor : le One Piece. Le manga est aussi décliné en série animée. Un carton, avec plus de 1 000 épisodes diffusés depuis 1999. La recette du succès : rien n’est tabou. "One Piece aborde des thèmes comme l’esclavage, la liberté, l’épuisement des ressources, l’environnement. Ce ne sont pas des thèmes qui sont militants au sein de l’œuvre, mais qui permettent justement de se poser des questions (...)", explique Benoît Huot, responsable éditorial manga chez Glénat. La folie One Piece dure depuis 25 ans.