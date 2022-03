"Dragon Ball Super : Super Hero" : une bande-annonce explosive pour le prochain film de la franchise

La Toei Animation a proposé à son public japonais un nouveau trailer pour le prochain film de la saga Dragon Ball : Dragon Ball Super : Super Hero. Prévue pour le 22 avril au Japon, cette toute nouvelle production entièrement réalisée en images de synthèse veut marquer le pas dans l'histoire de la série. De nouveaux éléments sur l'intrigue ont aussi été dévoilés, avec des images exclusives.

Une histoire inédite

Le film mettra en vedette deux personnages quelque peu délaissés de la saga culte d'Akira Toriyama depuis ces dernières années : le duo formé par Son Gohan - le premier fils du personnage principal Son Goku - et Piccolo, le combattant Namek et mentor de Gohan. Le dernier trailer met bien en avant l'action avec ces deux nouveaux protagonistes sur le devant de la scène.

Bien évidemment, les personnages principaux de la série, Goku et Vegeta, seront aussi de la partie. Mais selon ce nouveau trailer, tout porte à croire que le Super Héros en question pourrait être Gohan, accompagné par son ancien maître Piccolo. Avis aux nostalgiques des deux premières séries animées Dragon Ball et Dragon Ball Z, la célèbre Armée du Ruban Rouge, ennemi historique de la bande de Son Goku, signe son retour avec deux nouveaux vilains : Gamma 1 et Gamma 2. L'armée à l'origine des si puissants cyborgs pourrait même, selon les dernières images de la bande-annonce, faire entrer en scène un nouvel antagoniste encore plus puissant.

"Dragon Ball Super : Super Hero", qui sort le 22 avril 2022 au Japon, se voit comme le premier film de la franchise entièrement réalisée en images de synthèse. (TOEI ANIMATION)

Tout porte à croire que la Toei veut restaurer le même suspense que ce qui a été fait en 2018 avec la promotion du précédent volet Dragon Ball Super : Broly et le retour de son personnage éponyme, qui avait été dévoilé au dernier moment. En parlant de suspense, la Toei Animation en a profité pour officiellement annoncer une nouvelle transformation pour le personnage de Piccolo - personnage préféré du créateur de la saga Akira Toriwama.

Il n'existe pas encore de date française ni de communication pour ce film. En mars 2019, Dragon Ball Super Broly était sorti quatre mois à peine après le Japon. Depuis, le paysage de la diffusion française a beaucoup muté avec le rachat de Crunchyroll par Sony, qui a mené à l'absorption récente de Wakanim et Funimation par la marque.