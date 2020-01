"Les Racines de la colère", lauréat du 26e Prix franceinfo de la bande dessinée d'actualité et de reportage

Pour réaliser ce roman-photo de 160 pages, le photojournaliste Vincent Jarouseau a passé deux ans en immersion à Denain dans le Nord.

Le 26e Prix franceinfo de la bande dessinée d’actualité et de reportage est attribué à l'album Les Racines de la colère, de Vincent Jarousseau, publié aux éditions Les Arènes. Le sous-titre de cet ouvrage est tout aussi important : "Deux ans d'enquête dans une France qui n'est pas en marche". Nous vous en parlions ici.

Pour réaliser ce roman-photo de 160 pages, le photojournaliste Vincent Jarouseau a passé deux ans à Denain dans le Nord. Il a suivi le quotidien de huit familles, dans l'une des communes les plus pauvres de France.

Une enquête minutieuse

Vincent Jarousseau brosse le portrait juste, sans jugement de valeurs, d'une population en grande précarité. Il a choisi la forme originale d'un docu photo qui emprunte aux codes de la bande dessinée, sa mise en page, ses bulles et ses dialogues.

Dans les images des Racines de la colère, je livre le récit d’une France humiliée, d’une France à un repas par jour, de celle des allocs et des petits boulots. D’une France bombardée toute la journée de publicités pour l’inciter à consommer des choses qu’elle ne peut se payer. pic.twitter.com/GaJpqGKNtB — Vincent Jarousseau (@VinceJarousseau) March 13, 2019

C'est une enquête minutieuse, fouillée et spectaculaire. Vincent Jarrousseau s'est fait accepter dans l'intimité de ces familles, au travail, chez elles, et dans leurs démarches administratives. Il raconte leur sentiment d'abandon, leur combat au quotidien, pour rester digne, travailler et vivre tout simplement. L'auteur nous offre une plongée dans la France périphérique dont le ressentiment et la colère se sont incarnés dans le mouvement des "gilets jaunes".

Vincent Jarousseau est photographe documentaire, et membre de l'agence Hans Lucas et du collectif de journalistes indépendants Les Incorrigibles.

Les nommés pour le 26e Prix franceinfo de la bande dessinée d'actualité et de reportage

• Sarkozy-Kadhafi, des billets et des bombes

Fabrice Arfi, Elodie Gueguen, Michel Despratx, Benoît Collombat, Geoffroy Le Guilcher, Thierry Chavant (La Revue Dessinée-Delcourt)

• Les Bijoux de la Kardashian

Julien Dumond, François Vignolle, Grégory Mardon (Glénat)

• Putain de vies !

Muriel Douru (La Boîte à bulles)

• Prisonniers du passage

Chowra Makaremi, Matthieu Parciboula (Steinkis)

• Dans le secret des labos

Jean-Yves Duhoo (Dupuis)

• Algues vertes, l'histoire interdite

Inès Léraud, Pierre Van Hove (La Revue Dessinée-Delcourt)

• À bord de l'Aquarius

Marco Rizzi, Lelio Bonaccorso (Futuropolis)

• L’Odyssée d’Hakim, tome 2

Fabien Toulmé (Delcourt)

• Chroniques d’un procès du terrorisme

Charlotte Piret, Florence Sturm, Antoine Mégie, Benoît Peyrucq (La Martinière)