L'auteur de BD Jean Graton, créateur de "Michel Vaillant" est mort

L'auteur de bande dessinée Jean Graton est mort à Bruxelles à l'âge de 97 ans le 21 janvier 2021 ont annoncé les éditions Dupuis. Jean Graton, créateur de Michel Vaillant, a "façonné une œuvre unique et admirable qui a émerveillé plusieurs générations de petits et grands lecteurs de bande dessinée", souligne le communiqué.

Né le 10 août 1923 à Nantes en Loire-Atlantique, il est très tôt orphelin de mère et son père, qui l’élève seul, l’emmène assister, à l’âge de 14 ans, à ses premières 24 Heures du Mans. Pendant la guerre, le père de Jean Graton est fait prisonnier par les Allemands. Jean, alors âgé de 16 ans, est contraint de travailler sur le chantier naval, où il passe un CAP d'ajusteur.

Déclencheur de vocations

Passionné par le dessin et la bande dessinée, il décide de quitter la Bretagne pour la Belgique et démarre sa carrière avec des dessins publicitaires avant d’être engagé en 1949 au journal Les Sports.

Il travaille ensuite pour l’agence World’s Press, installée dans la capitale belge, C'est dans cette agence, qui alimente le journal Spirou, que Jean Graton fait ses classes et apprend le métier d'auteur de bande dessinée. Il propose également ses services au Journal Tintin, pour qui il crée en 1957 son personnage de Michel Vaillant.

La série, qui compte 70 albums, est à l'origine de la vocation de nombreux pilotes de course et a inspiré deux séries télévisées (dont une animée) et un film de cinéma.

Jean Graton a nourri son travail de milliers de photos et d'une énorme somme de documentation glanés au gré de ses nombreuses incursions sur les courses, qu'il a fréquentées toute sa vie un peu partout dans le monde, "se liant d’amitié avec les pilotes, les chefs d’écuries et les directions des circuits" précise le communiqué des éditions Dupuis.



"Jean Graton savait transmettre sa passion avec style. Il avait le premier compris que pour raconter, il fallait s’inspirer du réel" Editions Dupuis

Cela ajouté à "son sens inné du mouvement et de la narration" ont fait de Michel Vaillant une série exemplaire et respectée par tous les amoureux du sport auto".

Un formidable dessinateur

Mais Jean Graton n’était pas que le créateur de Michel Vaillant, c’était un formidable dessinateur. Il a publié de nombreuses illustrations dans les journaux comme Les Sports, les Belles Histoires de l’Oncle Paul ou encore dans Spirou. Il a également signé les couvertures et Histoires Complètes du journal Tintin, Julie Wood, les Labourdet.

En 2004, Jean Graton a pris sa retraite, laissant crayons et plumes au Studio Graton désormais en charge de la totalité du travail graphique de la série.

Commandeur des Arts et des Lettres, Chevalier de l’Ordre de Léopold, Jean Graton était ". Ses amis et collègues s’appelaient Goscinny, Uderzo, Charlier, Peyo, Roba, Franquin..."Il s’est éteint paisiblement à Bruxelles à l’âge de 97 ans, entouré des siens. Nous sommes tous attristés par sa disparition et nos pensées vont à ses proches, en particulier à Philippe Graton.