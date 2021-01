Jean-Marc Rochette, le dessinateur du "Transperceneige" prépare un nouvel album sur l'ours dans ses montagnes du massif des Écrins

Depuis plusieurs années, l'auteur de bande dessinée signe des albums dans lesquels la montagne et la nature sauvage sont les premiers personnages. Alors quoi de plus naturel que de passer cet hiver dans sa maison des Écrins.

Jean-Marc Rochette, auteur du célèbre Transperceneige et plus récemment d'un album sur Le Loup (Casterman) est connu dans le monde entier. Pour écrire son nouvel album consacré à l'ours, il a choisi le calme intérieur et l'immensité des sommets montagneux des Écrins.

Le dernier loup du Vercors

Isolé et coupé du monde dans sa maison perchée à 1700 mètres d'altitude dans la haute vallée du Vénéon, Jean-Marc Rochette a décidé de ne pas rejoindre son domicile parisien. A la cave, les réserves en bois et en nourriture devraient être suffisantes pour passer un hiver en création. Le regard concentré sur ses planches, ses pinceaux dessinent cette fois-ci l'histoire du dernier ours abattu dans le Vercors. "L'ours est au-dessus du loup dans la hiérarchie animale. Il est solitaire alors que le loup est plus proche de nous, il vit en tribu", constate-t-il à propos du plantigrade. Le prochain album de Jean-Marc Rochette est consacré à l'ours du Vercors (France 3 Alpes)

"Je suis un débutant Amish ! "