Dans son nouvel album, Lucky Luke passe par Paris

Ce 80e album doit sortir le 7 novembre. C'est la première fois que Lucky Luke quitte le continent américain, révèle "Le Parisien", dimanche.

Il délaisse les grands espaces américains pour les rues de la capitale française. Le prochain album de Lucky Luke, qui sera le 80e de la série, aura lieu à Paris, annonce Le Parisien / Aujourd'hui en France, dimanche 17 juin. L'album s'appellera sobrement Un cow-boy à Paris.

Chargé d'escorter le créateur de la Statue de la Liberté

C'est la première fois que Lucky Luke quitte le continent américain, précise le quotidien. Pourquoi débarque-t-il en France ? Alors qu'il ramène les frères Dalton en prison, le cow-boy rencontre, en plein désert, Auguste Bartholdi, le créateur de la Statue de la Liberté. Lucky Luke va alors se charger de protéger l'artiste. Il va même accepter de l'escorter à Paris "à la demande du vice-président américaine", relate Le Parisien. Il est évidemment accompagné de son cheval Jolly Jumper, qui est surnommé "Joli Jean-Pierre", et participe à une course à l'hippodrome d'Auteuil.

Il y a dans cet album "des faits historiques avérés, un personnage un peu hurluberlu et ce voyage qui permet des rencontres improbable", résume Jul, le scénariste, auprès du journal. Et d'assurer : "En tous les cas, je me suis beaucoup amusé à le faire."