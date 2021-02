Culture : la vie de Patrick Dewaere racontée en bande dessinée

Laurent-Frédéric Bollée raconte dans une bande dessinée la destinée à la fois tragique et pleine d'humour de l'acteur Patrick Dewaere. "On a tous un peu de Patrick Dewaere dans notre mémoire. Evidemment, ça parle plus à une certaine génération, car ça va faire plus de quarante ans qu'il est mort. Mais je crois que, pour tous ceux qui l'ont vu jouer, c'est un choc, car c'est un acteur exceptionnel", détaille l'auteur de la bande dessinée Patrick Dewaere : à part ça la vie est belle dans le journal de 23 Heures de franceinfo, mercredi 24 février.

"Tous les ingrédients pour se pencher sur la vie d'une figure marquante du septième art"

"Il incarne véritablement les rôles qu'il interprète. Voir Patrick Dewaere à l'œuvre, c'est souvent une expérience qui marque. Comme sa vie est pour le moins ballotée entre des événements tragiques, des hauts, des bas, des excès, un contexte familial très marquant et une carrière qui est passée comme une météorite puisqu'il s'est suicidé à 35 ans, il y avait tous les ingrédients pour se pencher sur la vie d'une figure marquante du septième art", ajoute Laurent-Frédéric Bollée.

