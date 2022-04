"Doctor Strange 2" : six choses à savoir pour mieux comprendre le multivers des films Marvel

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" débarque le 4 mai prochain au cinéma avec une histoire qui promet de "retourner le cerveau" des fans de l'univers Marvel. Entre les histoires du multivers, son lien avec les séries Disney+ et les surprises à venir, voici, en six étapes, les clés pour bien comprendre le film.

Après ces aventures collectives avec les Avengers et Spider-man en 2018 et 2021, Stephen Strange revient dans une aventure en solitaire. Intitulé Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le film est réalisé par Sam Raimi, connu pour avoir mis en scène la première trilogie Spider-Man en 2002. Le film, qui sort le 4 mai prochain, promet de nombreuses surprises pour ses spectateurs. Avec pour thème principal, le multivers et ses nombreux mystères.

Avant de vous plonger dans un voyage entre les univers, franceinfo vous résume en six étapes les précédentes mentions du multivers dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Concept issu des comics, il a été progressivement introduit dans les précédents films et séries sortis depuis 2018. On vous résume ce qui faut savoir avant d'aller un peu plus loin dès le 4 mai dans Doctor Strange 2.

Le multivers, un concept tiré des comics des années 60

Le multivers instauré par le Marvel Cinematic Universe a été largement inspiré de ce qui a été fait auparavant dans les comics de la branche Marvel Comics. Ses racines remontent aux premiers jours des bandes dessinées, dans les années 60 plus précisément.

Strange Tales # 103, un des premiers comics Marvel parlant d'un univers alternatif appelé la Cinquième Dimension. (MARVEL)

Le premier contact de l’univers Marvel avec une autre réalité remonte en 1962 dans le numéro 103 de Strange Tales, un ancien format BD des éditeurs Marvel. L'histoire conte celle de Johnny Storm, un membre des 4 Fantastiques, transporté dans un univers alternatif obscur appelé la Cinquième Dimension. Par la suite, le concept de voyage entre le multivers s'est ensuite généralisé chez les auteurs de bandes-dessinées américaines : une technique dorénavant commune chez les scénaristes de comics, cherchant à relier toutes leurs histoires et leurs différents personnages.

La nouvelle thématique centrale des films Marvel depuis 2018

C'est sur le postulat mystérieux et infini que propose le multivers que Marvel Studios construit sa nouvelle ère cinématographique. Depuis 2008 avec le film Iron man et jusqu'au spectaculaire final d'Avengers : Endgame en 2018, c'est la quête des Pierres d'infinité qui composait la trame principale et qui unissait les longs-métrages. Depuis, c'est la théorie des univers parallèles à celui dans lequel on vit et l'existence de réalités alternatives qui forment la toile de fond des nouveaux films.

La Dimension Noire, lieu où réside des entités noires, aperçue dans le film Doctor Strange en 2016. (MARVEL STUDIOS)

C'est donc à partir d'Avengers : Endgame et de Spider-Man : No Way Home que les spectateurs ont vu débarquer des héros issus de différentes réalités. Dans le dernier Spider-Man, les fans ont même eu le plaisir de voir trois versions différentes de l'homme-araignée réunies dans le même film. C'est par le biais d'échanges entre des personnages, notamment celui entre Stephen Strange et l'Ancien, le maître du sorcier suprême, que le concept de multivers a réellement été expliqué. Il promet d'être largement exploré dans le nouveau film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Les réalités alternatives, introduites dans la série "Loki"

Marvel Studios a réellement commencé à explorer son multivers sur le petit écran, avec l'arrivée en juin 2021 de la série Disney+ Loki. Les scénaristes ont introduit l'existence d'un Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), une sorte de police temporelle, tenue par un antagoniste énigmatique. Cette autorité est chargée d'arrêter et de tuer toute personne qui tenterait de modifier le passé ou le futur. Leur but : éviter toute création de nouvelle ligne temporelle à cause d'anomalies qui pourraient perturber la réalité principale.





Et c'est dans cette série qu'une version alternative de l'Asgardien Loki, joué par Tom Hiddleston, finit par venir à bout de l'organisation et enclencher l'extension des univers parallèles.

Les univers parallèles, explorés dans la série "What if...?"

C'est dans la continuité de la fin de la première saison de Loki que la série animée What If...?, également disponible sur Disney+, est entrée en jeu. L'oeuvre se présente comme une saga anthologique où chaque épisode présente un univers parallèle à celui de la réalité principale. Avec des héros certes connus du grand public comme Thor, Doctor Strange ou Black Panther, mais différents de ce que les spectateurs connaissent habituellement.

D'un univers où Black Panther est devenu un gardien de la galaxie, à un autre où les héros sont devenus des zombies, les possibilités d'univers alternatifs sont infinies. Mais c'est celui où réside Dark Strange, un univers où une version sombre de Stephen Strange est parvenue à détruire son monde, qui aura un lien intrinsèque avec le prochain film Doctor Strange.

Dark Strange, version sombre et alternative du Docteur Strange, aperçu dans la bande-annonce du prochain film Marvel. (MARVEL STUDIOS)

La Sorcière Rouge capable de modifier la réalité, née dans "WandaVision"

Wanda Maximoff, alias la Sorcière Rouge et ancienne Avenger, sera aussi de retour en force et plus puissante que jamais, après les récents événements de WandaVision, sortie sur Disney+ en janvier 2021. C'est dans cette série que l'on en apprend un peu plus sur les capacités enfouies de la magicienne, notamment son pouvoir de créer des réalités différentes au sein d'un même univers et de ressusciter les morts.

Wanda Maximoff, en plein éveil de ses capacités, dans la série Wandavision. (MARVEL STUDIOS)

Ces épisodes laissent penser que Scarlet Witch détient un pouvoir incommensurable capable de modifier structurellement toutes les réalités du multivers, la révélant comme une véritable bombe à retardement. Les fans ne manquent pas de théoriser sur la portée de ses capacités, qui ont déjà été traités dans la BD House of M, bande dessinée événement de 2005 dans laquelle la Sorcière Rouge a eu la possibilité de remodeler la réalité à sa guise.

Des possibilités infinies, comme l'arrivée des X-Men dans le MCU

Des rumeurs ont circulé concernant l'arrivée probable des X-Men - le groupe de super-héros qui comptent plusieurs films à leur actif - et de leur leader le Professeur X, joué par Patrick Stewart. La série de longs-métrages X-Men a commencé en 2000 avec son premier volet et s'est étirée sur pas moins de 10 films jusqu'en 2019 avec la sortie de X-Men Dark Phoenix. Depuis le rachat des studios de la 21st Century Fox par Disney en décembre 2017, la firme aux grandes oreilles n'a pas caché son envie d'intégrer le groupe de héros dans son MCU.

Charles Xavier, joué par Patrick Stewart, faisant face à Stephen Strange ? (MARVEL STUDIOS)

Dans une interview dédiée à la presse américaine pour la promotion de la prochaine saison de Star Trek Picard, l’acteur britannique de 81 ans n'a pu confirmer qu'à demi-mot son implication dans ce film. Il a affirmé toutefois son excitation de voir autant de fans heureux sur son retour dans le prochain film du MCU.

Entre réelle envie de faire du neuf et volonté de faire plaisir aux fans de la première heure, Marvel Studios a aujourd'hui toutes les cartes en main pour révéler une toute nouvelle trame narrative à son univers cinématographique, grâce aux possibilités infinies de la théorie du multivers. Au risque de perdre en route certains spectateurs occasionnels, qui pourraient avoir du mal à raccrocher les wagons entre les différents personnages et les univers dans lesquels ils évoluent. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui sort mercredi 4 mai, promet en tout cas d'ouvrir encore plus le champ des possibles au sein de l'empire Marvel.