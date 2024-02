Une exposition commémore à Strasbourg les 100 ans de l'occupation de la Ruhr par la France et la Belgique

Les Archives Alsace à Strasbourg mettent en lumière un chapitre méconnu de l'histoire post-Première Guerre mondiale. L'occupation de cette région allemande par la France et la Belgique.

Fruit d'une collaboration franco-allemande, réunissant les deux principales expositions du Ruhr Museum d’Essen et de l’Institut historique de Recklinghausen, dédiées au centenaire de l’occupation de la Ruhr en 2023, cet événement a été spécialement adapté pour le public français par la Collectivité européenne d’Alsace. Jusqu’au 8 mars, Ruhrbesetzung 1923 : la France occupe le cœur industriel du Reich explore ce moment clé de l'histoire.

L’Allemagne occupée après la Première Guerre

Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles impose des sanctions lourdes à l'Allemagne. En réponse aux retards dans le paiement des réparations de guerre, la France et la Belgique occupent militairement la Ruhr pour accéder aux ressources vitales en acier et en charbon. Soucieuse de ne pas paraître comme la perdante économique du conflit mondial, la France décide d'agir sur le terrain deux ans et demi durant.

Cette occupation provoque des tensions, une opposition allemande qui se sent humiliée et frustrée et alimente le nationalisme et le racisme par une propagande anti-française virulente. En réaction, le gouvernement allemand décrète le chômage dans la région. Ce chômage massif sera fatal puisqu'il accélère la crise économique et favorise l'ascension d'Adolf Hitler qui tente un putsch pour renverser le pouvoir. Malgré le retrait des troupes d'occupation en 1925, l'Allemagne fait face à une crise économique et sociale lourde, menant finalement à l'accession de Hitler au pouvoir en 1933, précipitant ainsi la Seconde Guerre mondiale.

Un chapitre méconnu

Les Alsaciens, intégrés dans l'armée française, ont joué un rôle d'intermédiaire entre les deux peuples allemands et français. Leur présence était parfois vue avec méfiance par les autorités allemandes, conscientes de leur capacité à influencer les populations allemandes et à apaiser les tensions exacerbées par la propagande mensongère. C'est à travers ces personnes méconnues, mais d'un rôle crucial, que Peter Geiger, historien à la retraite, partage avec son petit-fils cette facette de l'histoire de France. Il souligne le paradoxe de la situation où, "bien que la France ait été victorieuse, proportionnellement, elle a peut-être souffert davantage sur le plan économique que l'Allemagne, qui se remettait progressivement".

Cette exposition inédite présentée par les Archives Alsace à Strasbourg met en lumière l'occupation de la Ruhr. - (FRANCE 3 ALSACE / A. Rapp / X. Ganaye / S. Sturtzer)

Jusqu'au 8 mars, les Archives Alsace à Strasbourg accueillent l'exposition "Ruhrbesetzung 1923 : la France occupe le cœur industriel du Reich" du mardi au vendredi de 8h30 à 17h et les samedis et dimanches, sur réservation, avec possibilité de visite guidée pour les groupes de 5 personnes minimum.