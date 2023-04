Une école de sorcellerie et de magie rouvre ses portes cet été au château du Rocher Portail, en Ille-et-Vilaine

Inauguré en 2022, l’espace dédié à la magie et à la sorcellerie dans ce château du XVIe siècle rouvre trois fois cette année, à partir du 7 juillet.

Il y a de la magie dans l'air. Alors que l''exposition Harry Potter ouvre le 21 avril à Paris Expo Porte de Versailles, et qu'une série HBO adapté des ouvrages de J.K. Rowling est annoncée, le château du Rocher Portail, près de Fougères, rouvre son expérience immersive autour de la magie et de la sorcellerie où l'on apprend tours, sortilèges et autres philtres.

L'école du château du Rocher Portail rouvrira ses portes lors de trois périodes cette année : pour la compétition de magie du Milendall à l'été, pour l'ouverture de la crypte aux trésors à la Toussaint, et enfin pour fêter Noël. Classé monument historique au niveau national, le Rocher Portail conserve œuvres et meubles datant du XVIe au XIXe siècle. Chaque visiteur y devient apprenti sorcier avec d'authentiques professeurs donnant des cours de potions, de divination ou de formules magiques.

Concours et énigmes au programme

La compétition du Milendall se tiendra du 7 au 22 juillet, l'après-midi, dans les jardins et les labyrinthes du château, tandis que le soir, les professeurs départageront les compétiteurs par différents challenges autour de la magie, la cartomancie et le mentalisme.

La crypte aux trésors sera ouverte du 21 octobre au 4 novembre. Les apprentis sorciers seront invités à s'aventurer dans les caves du château. Les professeurs et leurs élèves seront amenés à faire usage de leurs pouvoirs pour résoudre l'énigme. Les caves seront ouvertes pour la première fois de l'histoire du château afin d'y découvrir sa crypte et ses trésors.

Du 1er au 31 décembre, enfin, toutes les pièces du château seront entièrement décorées pour la circonstance. Elèves et professeurs écouteront le discours de leur directrice dans la salle de banquet, avant que des musiciens lancent le bal de Noël.

Infos pratiques :

Le Rocher Portail- 35460 Saint-Brice-en-Cogles (Maen Roch)

Entrée : 28,57 euros par personne l'après-midi, 99,80 euros par personne le soir.