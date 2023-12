Un noël sous le signe de la diversité au village des crèches à Melay

Pour sa 22e édition, le village de Melay en Saône-et-Loire met à l'honneur des crèches de Noël provenant tout droit de Provence, d'Amérique latine ou encore d'Afrique. L'idée est de franchir les frontières pour découvrir les différentes traditions de Noël à travers le monde. Chaque culture interprète la naissance de Jésus Christ à sa manière. Certains, comme Germaine, viennent de très loin pour ce rendez-vous annuel : "Voilà 20 ans que je viens régulièrement et je viens depuis la Suisse. Ce qui me plaît ici, c'est la diversité."

De l'Ukraine à l'Italie, de l'Argentine au Burkina Faso, les vitrines rassemblent plusieurs centaines de crèches issues des quatre coins du globe. L'une d'entre elles, provient du Togo, réalisée en bois, notamment mise en scène avec des animaux sauvages, signée Eklu Joseph Kossi Lossou. L'autre créateur mis en lumière cette année est Christian Luce, santonnier, qui partage, lui, une mise en scène de la vie camarguaise habillée de costumes ancestraux. La représentation nous transporte dans un Noël ensoleillé avec la table des 13 desserts dressée dans la plus pure tradition provençale.

Du culte à la culture

Qui évoque Noël, évoque inévitablement la crèche où est célébrée la naissance de Jésus. Certains y vouent une croyance, d'autres y voient un art décoratif. Peu importe que l'on soit religieux ou non, l'exposition est l'occasion et le prétexte de faire des échanges avec d'autres passionnés. À Melay, laïcité et religion font partie intégrante de l'ADN du village depuis que l'ancien curé a exposé des crèches animées dans les années 70. Des mises en scène de différents lieux de pèlerinage qui attiraient les foules. "Il y avait des gens qui venaient de 100 km à la ronde. Et puis, lorsque le père Joseph Duclaux est décédé, nous avons repris cet élément historique et patrimonial pour faire ici l'exposition qui perdure maintenant, depuis 22 éditions", explique Jean-Claude Ducarre, maire de Melay et organisateur du village des crèches.

Village des crèches de Noël Comme chaque année depuis plus de vingt ans, le village de Melay, en Saône et Loire, se transforme, pour Noël en village des crèches. L’exposition est à découvrir jusqu’au 14 janvier. - (France 3 Bourgogne Franche-Comté : A. Baudrand / A. Borlot / P. Sabatier)

Les crèches de Melay ne vont pas disparaître après Noël. Les visiteurs ont jusqu'au 14 janvier pour venir les admirer, de 14 h 30 à 18 h. Prix : 3,5 euros, 2 euros pour les enfants.