L'aéroport de La Rochelle s'habille d'une fresque grandeur nature de baleine

Sur un hangar de l'aéroport de La Rochelle, l'artiste Sandrot vient de livrer une fresque grandeur nature de rorqual, la deuxième baleine la plus grande du monde. Une œuvre impressionnante pour sensibiliser à la protection de cette espèce menacée et de la biodiversité en général.

Vous n'êtes pas devant un aquarium géant, ni sur le point de vous faire engloutir par une vague de tsunami, mais bien face à une œuvre colossale signée par l'artiste peintre Sandrot. Sur un hangar de l'aéroport de La Rochelle, une représentation grandeur nature de rorqual commun - le deuxième cétacé le plus grand du monde après la baleine bleue - vous dévisage. Inaugurée le samedi 7 août, cette fresque océanique toute en nuances de bleu est saisissante. À l'image du résultat, l'œuvre de street art de 33 mètres de long a demandé un travail titanesque à Sandra Guilbot, alias Sandrot, qui a travaillé le mur au pinceau pendant plusieurs jours sous la bruine et à bord d'un échafaudage.

Défense des espèces menacées

Se définissant comme une peintre animalière, Sandrot met la nature et la biodiversité au cœur de son travail. Dans son atelier, la peintre réalise des toiles façon aquarelle de tigres, d'ours ou encore de chouettes au regard perçant. Une façon pour elle de défendre la cause des espèces en voie de disparition. Avec sa fresque baleine, l'artiste espère apporter une nouvelle pierre à l'édifice. “Les baleines sont menacées et en tant qu’artiste on a un rôle de sensibilisation, déclare-t-elle. Ça me permet aussi de m’exprimer et mon public est très sensible à ce type de sujet”, ajoute-t-elle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sandrot Artiste (@sandrotartiste)

Un lien fort avec le public

Avec déjà près de 150 000 abonnés sur Facebook, le soutien de sa communauté est "primordial" pour l'artiste. “Je veux vraiment garder cette proximité et rester proche d’eux parce que ce sont eux qui me portent depuis toujours", confie-t-elle. Pour leur manifester sa reconnaissance, Sandrot a décidé d'offrir sa représentation de baleine à l'un de ses admirateurs. L'heureux élu est Laurent Betton, gérant d'une compagnie d'hélicoptères. “Un jour, elle a mis en jeu une fresque à gagner et j'ai répondu. Je me suis dit que vu le nombre de clients qu’elle avait, j’avais très peu de chance, et finalement j’ai gagné”, se réjouit-il. Tous les internautes ont été invités à découvrir sa nouvelle création à l'occasion de l'inauguration. En ce moment, Sandrot expose aussi à Saulieu, en Bourgogne, pour une exhibition un peu particulière. Trois œuvres géantes sont réparties dans la ville en plein air. Au public de les trouver...