Inside/Out : À Bayonne, le street art s'admire sur les murs mais aussi en galerie

"Inside/Out" est une exposition collective de dix artistes invités dans le cadre du festival de street art "Points de vue". Bayonne et ses environs se transforment en musée à ciel ouvert et écrin de prestige pour un mouvement qui ne cesse de se développer. À voir jusqu'au 14 novembre au Didam, espace d'art contemporain de la ville.

Sur les murs, dans les galeries, le street art est partout à Bayonne. Et notamment au Didam, l'espace d'art contemporain de la ville pour l'exposition Inside/Out. Une exposition collective qui a permis à dix artistes européens de reprendre le chemin de l'atelier pour enrichir leur art. Le résultat est à découvrir juqu'au 14 novembre dans le cadre du festival Points de vue.



Le street art ne s'affiche pas seulement sur les murs des villes. Les artistes urbains passent aussi beaucoup de temps en atelier pour travailler leurs oeuvres. C'est ce qui est mis en avant dans l'exposition Inside /Out. Les dix invités ont pu tester de nouvelles techniques et de nouveaux formats, ce qui n'est pas toujours facile à faire en extérieur. "Il y a beaucoup plus de liberté sur un travail en atelier que sur un travail très contraint dans l'espace public" explique Alban Morlot, commissaire de l'exposition. "Il faut venir voir l'exposition pour avoir une meilleure lisibilité ensuite de leur travail dans la rue".

Points de vue

Cette exposition s'inscrit dans le cadre du festival Points de Vue, créé en 2017 à Bayonne. Quarante-quatre fresques murales sont visibles dans les rues de l'agglomération. "Ça fait du lien social, c'est un musée à ciel ouvert, tout le monde peut y aller, c'est gratuit," précise Cyril Laiguillon, adjoint aux sports et aux pratiques émergentes de la ville de Bayonne.

Cette année le festival prend de l'ampleur et s'exporte dans d'autres communes du pays Basque. De l'art accessible à tous, qui transcende les codes sociaux. Le street art s'impose définitivement comme une valeur sûre de la culture en France.

Exposition Inside/Out au Didam, 6 quai de Lesseps, Bayonne - entrée libre - ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h30.