En images Guerre en Ukraine : les street artistes soutiennent les Ukrainiens et la paix sur les murs du monde entier

Depuis que le président russe Vladimir Poutine a déclenché l'offensive en Ukraine le 24 février, des street artistes ont fait savoir leur soutien au peuple ukrainien et plus généralement à la paix, sur les murs du monde entier. De Paris à Vancouver, de la Pologne au Japon, de Barcelone à Los Angeles, de Rome à Djakarta, Londres ou Cologne, ils manifestent leur solidarité et leur opposition à la guerre avec leurs bombes de peinture, leurs pinceaux et leurs pochoirs. Cela peut paraître dérisoire, mais ces pensées sont un signe d'encouragement, participant de la solidarité mondiale.

D'autant que l'Ukraine est un terrain de jeu très fertile pour le street art, des dizaines de murs peints par des artistes internationaux ayant fleuri sur les murs de la capitale Kiev depuis 2014. Ainsi, l'artiste français Seth a posté le 26 février sur Instagram ce message : "Une pensée pour mes amis ukrainiens dont le monde s'est effondré depuis deux jours", accompagné de la photo d'une magnifique fresque réalisée à Kiev avec et à l'invitation d'Oleg Sosnov en 2014, "au lendemain de la révolution de Maïdan".



>> Suivez les dernières informations sur la guerre en Ukraine

TV Boy (Barcelone, Espagne)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TVBOY (@tvboy)

Seth (Paris 13e, France)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par seth_globepainter (@seth_globepainter)

Bust (Suisse)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bustart (@artofbust)

Teachr1 (Los Angeles, Etats-Unis)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Teachr1 (@teachr1)

Harry Greb (Rome, Italie)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Greb (@harrygreb_art)

Tony Tuang Long (Barcelone, Espagne)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tyle2☠ (@tonytuanluong)

Bambi (Islington, Londres, Grande-Bretagne)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par bambi Street Artist (@therealbambistreetartist)

Seileise (Cologne, Allemagne)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par seiLeise (@seileise)

C215 (Paris 13e, France)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par C215 (@christianguemy)

Kawu (Pologne)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kawu (@kawuart)

Sef (Los Angeles, Etats-Unis)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sef (@sef.01)

I Hate Stencils (Vancouver, Canada)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par i♥️ (@ihatestencils)

The Rebel Bear (Glasgow, Ecosse, Royaume-Uni)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par the rebel bear (@the.rebel.bear)

Jenks (Port Talbot, Pays de Galles, Royaume-Uni)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par steve (@jenksart1)

Jef Aerosol (Paris, France)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JEF AEROSOL (@jefaerosol)

Pappasparlor (Suède)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johan Karlgren (@pappasparlor)

Roamcouch (Japon)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roamcouch 小川亮 (@roamcouch)

Kelu (Lille, France)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KELU ABSTRACT (@kelu_abstract)

Hijack (Californie, Etats-Unis)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HIJACK (@hijackart)

MyDogsSighs (Cardiff, Pays de Galles, Royaume-Uni)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par mydogsighs (@mydogsighs)

Parvati (Paris, France)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Parvati (@parvati.artwork)

Tutu (Jakarta, Indonésie)