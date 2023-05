Au Mans, le street artiste Romain Froquet signe une nouvelle fresque géante abstraite et solaire

L’œuvre recouvre toute la façade d’un immeuble de la ville. Avec ses couleurs chaudes, elle illumine le quartier de la gare.

Après avoir réalisé des oeuvres monumentales pour Le printemps Haussman à Paris, l’artiste urbain Romain Froquet a posé ses pots de peinture au Mans. Son œuvre de 17 mètres de haut et 14 de large s’inscrit dans une démarche de valorisation de la ville.

Le muralisme créé du lien social

C’est un rayon de soleil au cœur d’un quartier où la grisaille des immeubles domine. Comme souvent, Romain Froquet s’est inspiré de ce qui entoure son œuvre pour la réaliser. "La vieille pierre est très présente au Mans. J’ai aussi senti ce lien à la terre. Ce qui donne cette teinte ocre-rouge-jaune très terreuse. Et puis, j’ai voulu faire quelque chose de solaire" explique Romain Froquet. L’artiste, qui exprime son art aussi bien dans les galeries que dans la rue, recherche avant tout la connexion avec le public quand il créé en extérieur. "On voit que les gens observent, prennent des photos, discutent. On sent que ça interpelle. Dans le muralisme, je pense que c’est ça qui est important. Ce n’est pas forcément qu’on aime ou qu’on n’aime pas. Il se passe quelque chose" rapporte-t-il.

Art abstrait, urbain et influences ethniques

Né à Lyon, Romain Froquet est un autodidacte. Ce quadragénaire, qui peint depuis plus de vingt ans, a réussi à se faire un nom dans le monde du street art. En 2017, la mairie de Paris lui a confié, près des Halles, la décoration d’un terrain multisports en extérieur. 400 m2 au sol avec des arabesques ultra-design où se côtoient des camaïeux de bleu, des touches jaunes et orangées.

Le playground du Jardin Nelson Mandela, à Paris, décoré par Romain Froquet (France 3 Pays de la Loire)

Le célèbre grand magasin parisien Le Printemps Haussman fait aussi régulièrement appel à ses talents. En 2015, Romain Froquet a peint deux fresques sur le plafond du 2nd étage. En 2021, il a décoré, avec deux autres artistes urbains, un nouvel espace de vente dédié aux vêtements de seconde main. Son style qui mêle art abstrait, urbain et tribal séduit aussi bien les amateurs de street art que les galeristes et commissaires d’exposition. De Moscou à Genève, en passant par Madrid ou Houston,ses œuvres sont régulièrement exposées.