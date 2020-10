Le sculpteur Jean Cardot, membre de l'Académie des beaux-arts, est mort à l'âge de 90 ans

Le sculpteur Jean Cardot avait notamment réalisé la statue de Charles de Gaulle près du Grand Palais à Paris, et celle de Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux.

Le sculpteur Jean Cardot, membre de l'Académie des beaux-arts, qui a notamment réalisé la statue de Charles de Gaulle près du Grand Palais à Paris, est décédé à l'âge de 90 ans dans la nuit du 12 au 13 octobre, a annoncé l'institution.

La statue de Charles de Gaulle devant le Grand Palais, inaugurée en 2000. (JOEL ROBINE / AFP)

Lauréat du prix de Rome en 1956

Elu en 1983 au fauteuil de son confrère Paul Belmondo, Jean Cardot a présidé l'Académie des beaux-arts en 1992 et 1997. Ce lauréat du prix de Rome a notamment réalisé une statue de Winston Churchill et celle de Thomas Jefferson, à proximité de la passerelle Léopold-Sédar-Senghor, à Paris.

Auteur de commandes publiques dans le cadre du 1% artistique et connu pour ses sculptures monumentales, il a réalisé plusieurs oeuvres pour des établissements scolaires mais aussi des centres hospitaliers. On lui doit aussi le monument à la Résistance et à la Déportation du Val-de-Marne.

Jean Cardot en 2000. (JOEL ROBINE / AFP)

En 1974, l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris nomme Jean Cardot chef d'atelier de sculpture en taille directe. Il y enseignera jusqu'en 1995, exerçant en parallèle le rôle d'inspecteur général des ateliers beaux-arts de la Ville de Paris.

C'est lui qui avait accueilli en décembre 2013 à l'Académie des beaux-arts le Sénégalais Ousmane Sow, le premier artiste africain sous la coupole.