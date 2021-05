Dix sculptures monumentales de Christian Lapie s'élancent dans les jardins d'Eyrignac

Jusqu’au mois d’octobre 2021, les hommes-arbres sculptés et peints par l’artiste contemporain s’enracinent en Dordogne dans les jardins d’Eyrignac.

Christian Lapie expose à ciel ouvert ces sculptures monumentales dans les jardins du Manoir d'Eyrignac. Intitulée La Forêt des Autres, l'exposition présente dix hommes-arbres gigantesques jusqu'au 3 octobre 2021.





Un écho à la préhistoire

Sculptées et peintes par Christian Lapie, ces dix nouvelles oeuvres évoquent l'art pariétal très présent dans cette région du Périgord Noir. Terre des premiers Hommes, la Dordogne est essentiellement marquée par les peintures rupestres sur les parois de la grotte de Lascaux. "L'histoire de l'humanité m'a toujours beaucoup bouleversé, c'est cette énigme qu'il y a dans ces premières peintures que j'ai voulu expérimenter dans mon travail ", explique l'artiste. Ses figures sont extraites d'imposants troncs d'arbres qu'il choisit pour la rectitude de leur fût, puis il les taille à la tronçonneuse en forme humaine.



Sculpture en bois de Christian Lapie (France 3 Nouvelle Aquitaine)

Dans la prairie des géants

Tout au long de sa promenade artistique, le visiteur peut se laisser surprendre par la puissance de ces silhouettes longilignes toutes de noir vêtues et entièrement faites de bois. "Je voulais faire une œuvre qui ne soit pas identifiable spontanément mais qui ne soit pas incompréhensible, qui reste mystérieuse et dans laquelle on puisse s'engouffrer", précise encore le sculpteur. Faites de chêne brut, noircies à la flamme, les figures totémiques de Christian Lapie entrent en résonance dans le dédale des jardins à la française d’Eyrignac. "Les jardins à la française sont très structurés donc ça correspond parfaitement à ce type d'oeuvres, je suis emballé par cette exposition", se réjouit Patrick Sermadiras, le propriétaire des jardins d'Eyrignac.

Les sculptures monumentales de Chistian Lapie dans les jardins à la française du domaine d'Eyrignac (Dordogne) (France 3 Nouvelle Aquitaine)

Parcours artistique au coeur de la mémoire

Christian Lapie est un sculpteur français majeur qui questionne notre mémoire individuelle et collective. Originaire de Champagne, où il est né en 1955, il a d'abord débuté sa carrière artistique en tant que peintre. Profondément touché par l'Histoire de sa région meurtrie par les deux guerres mondiales, il entame alors un travail à partir des traces que les soldats ont laissées. Cendres, rouille et terres sont alors ses matériaux de base pour redonner vie aux générations oubliées.

C'est en 1992, lors du sommet de la Terre à Rio, qu'il approfondit sa réflexion créative sur le rapport de l'Homme à l'espace et qu'il réalise ses premières sculptures monumentales. Du musée Soulages à Rodez à l'abbaye de Jumièges mais aussi à Milan, New York ou encore au Japon, ses œuvres sont exposées dans le monde entier.

"La Forêt des Autres", par Chistian Lapie, au Manoir d'Eyrignac jusqu'au 3 octobre 2021. Visite libre à partir de 12,90€