Dans le Berry, la cathédrale d'art singulier de Jean Linard brille de nouveau de mille feux

C'est un lieu atypique niché à Neuvy-Deux-Clochers dans le Cher : la cathédrale de Jean Linard (1931-2010) trône au milieu de la nature dans les environs de la Borne, le célèbre village des potiers.

Abandonné depuis 2019, le site a rouvert au public le 14 juillet 2022 sous l'impulsion d'un jeune couple de Parisiens. Les premiers visiteurs sont ravis de pouvoir revenir dans ce lieu enchanteur où l'art singulier s'érige en maître. "C'est fabuleux, je suis émerveillée par tout le travail qui a été effectué par ce monsieur, c'est riche en couleurs et fort sympathique", s'enthousiasme une visiteuse.

France 3 Centre-Val de Loire / C. Durchon / S. Dosne / S. Naumovitz

Un parcours du combattant

Pour aboutir ce projet, Charlotte Collet et William Rouger, les nouveaux propriétaires du site, ont dû faire preuve de patience et de persuasion. Pas facile de convaincre les banques pour l'achat d'une cathédrale. "Ça a été très compliqué, on s'est battus jusqu'au bout pour montrer que notre projet était viable et qu'on allait pouvoir en vivre et pouvoir le restaurer", raconte William.

Il aura fallu presque deux ans pour que la proposition d'achat aboutisse et soit validée par les héritiers de l'artiste. Charlotte, originaire du Berry ne pouvait imaginer ce lieu disparaître, dans lequel elle a des souvenirs d’enfance.

La cathédrale de Jean Linard dans le Cher fait peau neuve (France 3 Centre)

Plein de projets

Prise sous l'aile de William et Charlotte, la nouvelle cathédrale de Jean Linard n'a pas vocation à devenir un sanctuaire. Lieu de vie et de gourmandises, les deux anciens chefs pâtissiers qui ont régalé les palaces parisiens ont bien l'intention de faire pétiller les papilles des visiteurs de la cathédrale. Et les idées ne manquent pas. Prochainement le site aura son salon de thé, un restaurant et à terme "il y aura un projet de chambre d'hôtes parce que le lieu s'y prête vraiment", se réjouit Charlotte.

Des oeuvres d'art singulier créees in situ par Jean Linard dès 1983 (France 3 Centre)

Une œuvre utopiste

Débutée en 1983 par le sculpteur Jean Linard, sous la forme d'une chapelle puis d'une église, l'œuvre monumentale d'art brut devient au terme de 26 ans d'édification, une "cathédrale œcuménique". Ici, toutes les religions se côtoient. Au fur et à mesure, il y intègre des objets de récupération insolites, des mosaïques, de la ferraille, du verre et des émaux. Linard disait que sa cathédrale était "la plus haute du monde, car son toit n’est autre que le ciel".

Inscrite depuis le 16 juillet 2012 au titre des monuments historiques, le site est un remarquable exemple d’art singulier in situ.

La cathédrale de Jean Linard, chef d'oeuvre d'art singulieur à Neuvy-deux clochers dans le Cher (France 3 Centre)

L'oeuvre du céramiste s'inscrit dans la mouvance des artistes utopistes. De Gaudí à Picassiette sans omettre le Facteur Cheval qui attire chaque année près de 300 000 visiteurs. Une popularité que la cathédrale de Jean Linard pourrait atteindre dans quelques années vu la passion et la motivation que Charlotte et William apporte à ce lieu unique.

La Cathédrale de Jean Linard ouvert tous les jours de 11h à 19h.

Visite libre : tarif plein 6€, tarif réduit moins de 16 ans 4€.

Visite guidée : tarif plein 8€, tarif réduit* 6€.

Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans