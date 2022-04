Toulouse met à l’honneur le photojournaliste Guillaume Herbaut, témoin de 20 ans de révolutions et de guerres en Ukraine

FTR

Il était encore dans le Donbass quelques semaines avant le début de l’invasion russe, pour témoigner des combats entre les soldats ukrainiens et les séparatistes pro-russes. L’Ukraine est un pays que le photojournaliste Guillaume Herbaut sillonne inlassablement depuis vingt ans. Vingt ans au cœur des secousses et des révolutions et au plus près de la population. Une sélection de ses photos en version grand format est exposée en ce moment sur les grilles de l’Hôtel du Département de Haute-Garonne à Toulouse, en prélude au festival de photo MAP.

L'Ukraine qui résiste

Présent pour l’accrochage il y a quelques jours, Guillaume Herbaut a eu l’occasion de commenter quelques-uns de ses clichés qu’il a lui-même sélectionnés pour cette exposition. Comme celle d’un jeune homme, militant pro-européen blessé à l’œil et fumant la pipe, prise sur la place de l’Indépendance à Kiev en 2014, lors de la répression sanglante de Maidan : "Dans le costume, dans le béret, il reprend les symboles que l’on a pu voir dans la résistance contre les nazis pendant la Seconde guerre mondiale, donc pour moi, elle est vraiment symbolique d'une Ukraine qui résiste toujours contre quelque chose".

Révolution orange, répression sanglante de Maidan, guerre du Donbass, en vingt ans Guillaume Herbaut a été témoin de tous les combats des Ukrainiens. Un peuple et un pays auxquels il s’est profondément attaché : "Ils se sont battus pour leur indépendance, ils se sont battus en 2004 pour la démocratie, de nouveau en 2014 pour la démocratie, et aujourd’hui contre une invasion. En fait, ça me touche énormément, il y a quelque chose dans ce peuple qui est très très fort, c’est pour ça que j’y vais".

Guillaume Herbaut vient de remporter l’un des prestigieux prix World Press Photo, section travail au long cours Europe 2022. Le troisième pour le photographe de l’agence VU qui collabore régulièrement avec le quotidien Le Monde.

"Ukraine, Terre désirée"- jusqu'au 26 avril 2022 - Hôtel du Département de Haute-Garonne, 1 boulevard de la Marquette 31000Toulouse - Accès libre