Photo Hebdo : retour en images sur l'actualité de la semaine

La rubrique "Photo Hebdo" du vendredi 29 octobre commence avec un peu de grâce. Sur le premier cliché marquant de la semaine, une championne d'apnée turque plonge avec un voile rose pour alerter sur le cancer du sein. En 2020, 2,3 millions de femmes en souffraient sur la planète. Au Soudan, un enfant porte-parole d'un pays au bord du chaos, manifeste à genou, contre un coup d'État militaire. La rue veut le retour du gouvernement civil et des élections libres.

Une course d'étages à New-York, des moutons à Madrid

À Madrid, en Espagne, ce ne sont pas des manifestants mais des moutons qui ont envahi les rues de la capitale espagnole, pour la traditionnelle fête de la transhumance. La photo suivante a été prise à New York, aux États-Unis, lors d'une course où le but est de gravir les 1 576 marches de l'Empire State Building. La gagnante les a gravies en moins de 15 minutes. Et des couleurs pour finir, celles du jardin d'un couple de retraités anglais, qui prend minutieusement soin de son petit endroit féérique aux teintes automnales.