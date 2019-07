"Les sentiers de la photo" : une exposition en pleine nature pour défendre la biodiversité

Le festival "Les sentiers de la photo" se tient au Haut-du-Tôt dans les Vosges jusqu'en octobre prochain. Une exposition à ciel ouvert où cinq photographes expriment leur intérêt pour la biodiversité.

De l'infiniment petit à l'immense beauté, la terre recèle des trésors. C'est sur cette conviction profonde, que les organisateurs des "Sentiers de la photo" basent leur programmation depuis quatre ans. Cette année, cinq photographes donnent à voir, en pleine nature, les merveilles de la planète.

Une déambulation au coeur de la biodiversité

Tout au long d’un sentier de 3 kilomètres, le public découvre en marchant plus de 130 photographies grand format. Chaque parcours photographique raconte une histoire de biodiversité. Comme les papillons du Marnais Stéphane Hette qui viennent voler en forêt vosgienne.

Parnassieus Apollo provincialis (Stéphane Hette) Des papillons encore mais cette fois-ci "capturés" en plein vol par Ghislain Simard. Depuis 2018, son projet Flying Flowers prend forme à mesure que la photothèque se remplit, complétée par la réalisation d’un documentaire sur le vol des papillons. Le tournage se poursuit en 2019. Soufré (Colias hyale) en vol (GHISLAIN SIMARD)

Autre petites bêtes en danger dans nos campagnes, les abeilles. Les photos de Bernard Bertrand nous invitent à changer notre regard sur la donneuse de miel et accepter l’évidence que moins l'on s’occupe des abeilles, mieux elles se portent !

Ruche bois (Bernard Bertrand)

Stéphane Tourneret s'intéresse également aux abeilles. C’est en 2004, qu’il commence un travail de fond sur l’apiculture. Sensibilisé à leur disparition, Eric s’immerge dans l'univers fascinant de la ruche. Il parcourt la planète pour suivre les apicultuteurs à l'autre bout du monde.

Récolte du miel en Inde (Eric Tourneret)

Ce sentier photographique propose aussi de plisser les yeux et d'observer l'infiniment petit avec Paul Starosta. Ce photographe naturaliste invite à la contemplation. Son approche scientifique et poétique de la terre est au plus près des sujets. A tel point qu'on le qualifie même de portraitiste du monde végétal, animal ou minéral.

Graine (PAUL STAROSTA)

Un chant de coquelicots !

Sur l'impulsion du mouvement "L'appel des coquelicots", l'édition 2019 propose une exposition collective et engagée. Symbole de la lutte contre l'utilisation de pesticides, la petite fleur des champs au ton rouge vif s'est imposée naturellement.

Il y plein de photographes de renom qui ont envoyé une photo de coquelicotVincent Munier Photographe

Le coquelicot, symbôle de la biodiversité (Olivier Föllmi)

"Les Sentiers de la photo"

Entrée libre et gratuite, tous les jours, du 11 mai au 30 octobre, de l’aube au crépuscule.

Village du Haut-du-Tôt – 88120 Sapois