Les histoires cachées du célèbre photographe de mode Peter Lindbergh dévoilées dans une exposition à la Villa Tamaris dans le Var

De Peter Lindbergh (1944-219), on connaît les portraits iconiques en noir et blanc de top-modèles pour les magazines de mode, mais on connaît moins sa passion pour les gens de la rue et encore moins son incroyable série des derniers jours d'un condamné à mort américain.

La Villa Tamaris de la Seyne-sur-Mer (Var) dévoile jusqu'au 18 décembre 2022, 140 clichés, dont certains inédits, choisis par le photographe lui-même quelques mois avant son décès, qui retracent une vue générale de son œuvre, du début des années 1980 à nos jours.

Les top-modèles et les anonymes

Peter Lindbergh, de son vrai nom Peter Brodbeck, était l'un des pionniers de la photographie de mode. Il a notamment photographié de nombreuses personnalités comme Naomi Campbell, Cindy Crawford ou encore Linda Evangelista. Des mannequins de magazines qui, dans l'objectif du photographe retrouvaient leur naturel. "La beauté, c'est avoir le courage d'être soi-même", disait-il.

L'exposition propose un nouveau regard sur ces stars des podiums qui se révélaient dans une intimité. Premier photographe de mode à rejeter la perfection des corps et le papier glacé coloré, Lindbergh préférait exprimer l'humain en noir et blanc. Il disait vouloir libérer les femmes de la hantise de l'âge et de la perfection. "C'est vraiment le photographe qui incarne cette libération de la femme de manière inconsciente. C’est très précurseur. Beaucoup de femmes de mouvements féministes nous disent à quel point son œuvre a influencé leur jeunesse, leur enfance et leur construction", explique Simon Brodbeck, le fils du photographe.

Des femmes au physique spectaculaire aux femmes de la rue, Peter Lindbergh cherchait toujours la sincérité chez ses modèles. Son travail a transformé les normes conventionnelles de la photographie de mode à une époque où la retouche photographique était excessive. Un héritage inspirant pour son fils, lui aussi photographe. "Évidemment c'est l'œuvre de mon père, mais c'est aussi l'œuvre du photographe que je regarde. L'œuvre est vraiment colossale, j'ai vraiment la chance de la connaître presque dans sa globalité, c'est extrêmement inspirant, oui", confie Simon Brodbeck.

Les images secrètes de Lindbergh

Si beaucoup de photographies sont célèbres, il y en a aussi un certain nombre d'inédites, qui racontent des histoires cachées. Montrée pour la première fois en France, l'installation cinématographique Testament (2013) dévoile une facette jusque-là inconnue de la pratique et de la personnalité du photographe allemand.

Tourné à travers un miroir sans tain, le film montre l'échange silencieux entre la caméra de Lindbergh et Elmer Carroll, condamné à mort en Floride. Celui-ci a passé 30 minutes à regarder attentivement son reflet – pensif, introspectif et dénué d’expression. Là encore Peter Lindbergh privilégie l'humain. "On prend ce visage en pleine face. On sent que cette personne ne s'est pas sentie jugée par le photographe et qu'il a pu faire face à lui-même", analyse Simon Brodbeck.

Série "Testament" de Peter Lindbergh (France 3 PACA)

"La première fois que j'ai vu mes photographies sur les murs de la maquette de l'exposition, j'ai été surpris, mais de manière positive. C'était écrasant d'être ainsi confronté à qui je suis", expliquait Lindbergh dans une interview pour le catalogue quelques mois avant sa mort. La Villa Tamaris invite le visiteur à vivre cette expérience puissante et intime, qui rend hommage à la vie et à l'œuvre du grand photographe.

"Untold Stories" à la Villa Tamaris - La Seyne-sur-Mer - jusqu'au 18 décembre 2022 - Ouvert du mercredi au dimanche, de 13h30 à 18h30 - Gratuit