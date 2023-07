"J’ai couru avec ma baguette et le monsieur a pris ses photos" : 70 ans après le célèbre cliché de Willy Ronis, Jean raconte ce souvenir

A La Seyne-sur-Mer, dans le Var, la Villa Tamaris expose 200 photos du photographe humaniste français. A cette occasion, nous avons rencontré Jean Brosseron qui était, en 1952, le petit garçon de l’iconique photo de Willy Ronis.

Baptisée Willy Ronis par Willy Ronis, l’exposition est une rétrospective de l’immense œuvre du photographe qui, comme Robert Doisneau, à consacrer sa carrière à immortaliser le quotidien de ses contemporains. Des clichés qui ont fait le tour du monde, comme sa plus célèbre photo intitulée Le petit parisien.

"Ma mère ne m'a pas cru"

Le petit parisien avec sa baguette dans les rues de Paris, c’est Jean Brosseron. À l’époque, en 1952, il avait cinq ans. Il s’en souvient comme si c’était hier. Willy Ronis lui avait demandé de courir en sortant de la boulangerie "Ravi de rendre service et d’être intéressant, j’ai couru avec ma baguette. Le monsieur a pris ses photos et ensuite je suis rentré chez moi. Très fier, je le dis à ma mère mais elle ne m’a pas cru et m'a répondu : moi, je suis la reine d’Angleterre" raconte amusé le septuagénaire. Plus tard, Willy Ronis déclarera que c’est le seul cliché pour lequel il a demandé à son modèle de se mettre en scène. "Il s’est tout de suite tourné vers les gens qu’on rencontre dans la rue. Les personnes vivantes qui font la vie de la cité. Il ne s’est pas du tout intéressé à ce qu’on appelle, aujourd’hui, les people ou les stars de cinéma" rapporte Stéphane Kovalsky, le petit-fils de Willy Ronis.

Les 200 clichés sélectionnés pour cette exposition font partie des 600 que l’artiste avait choisis pour faire son "testament photographique". À partir de 1985, Willy Ronis s’est plongé dans son fonds photographique pour sélectionner ce qu’il considère comme l’essentiel de son travail. Il réalisera une série de six albums dont l’exposition en présente une partie.

Exposition Willy Ronis par Willy Ronis - Villa Tamaris Centre d'Art TPM, 295 avenue de la Grande Maison, La Seyne-sur-Mer (Var) – Jusqu’au 17 septembre 2023.