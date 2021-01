Dans l'Aude, le village de Labastide-en-Val inaugure un musée... dans ses toilettes publiques

D'anciennes toilettes publiques ont été reconverties en musée dans le village de Labastide-en-Val, dans le département de l'Aude. Il s'agit de l'un des plus petits musées français et il peut rester ouvert en pleine épidémie de Covid-19.

Ce sont des toilettes qui font rêver. Installées dans un petit cabanon perché au-dessus de la rivière qui traverse le village de Labastide-en-Val dans le département de l'Aude, elles ressemblent à ces tiny houses à la mode.

Mais plus question de baisser son pantalon dans cette cabane tout en écoutant le bruit de l'eau qui coule. Les toilettes publiques de Labastide-en-Val ont été transformées en un mini-musée. C'est un collectif d'habitants du village qui est à l'origine de cette rénovation des anciens WC en un lieu culturel.

La première exposition, visible actuellement, regroupe une quinzaine de photos de scènes de vie du village au début du 20e siècle. Les images ont été agrandies. C'est un photographe qui a vécu à Labastide qui en est l'auteur. "On a eu la chance d'avoir eu dans le village un photographe, donc il y a une belle collection d'anciennes photos et de cartes postales", explique Ute Drewniak, une membre du collectif d'habitants qui a lancé le projet.

Des toilettes qui font parler au village

Évidemment, transformer des toilettes en un micro-musée a beaucoup fait causer les anciens dans le village. "Je crois qu'au départ certains disaient : 'Ils sont fous, ça ne vaut pas le coup, quelle idée!' Mais nous on s'en foutait, on disait que ça en valait la peine", poursuit Ute Drewniak.

Une habitante croisée dans les rues du bourg approuve le musée. "C'est important de garder des traces du passé, et quand on peut les utiliser autrement c'est une excellente idée." Un voisin est plus dubitatif. "C'étaient des WC. C'est devenu quelque chose qui n'est pas vraiment un musée, un mini-musée on va dire", glisse t-il sourire aux lèvres.

Le musée qui peut accueillir une seule personne à la fois bénéficie de sa petite taille pour rester ouvert pendant l'épidémie de Covid-19. La distanciation sociale y est effectivement facile à respecter.