Ce cliché de deux souris dans le métro de Londres est la meilleure photo animalière du monde selon le vote du public

Après la fameuse photo de la "marmotte surprise", le Museum d'histoire naturelle de Londres a remis le prix du public.

"Cheeeeeeese", dit-on habituellement pour sourire au moment d'une photo. Ces deux souris ne rêvaient peut-être pas de fromage, mais elles ont été prises sur le fait : ce cliché, intitulé "Station squabble" (Querelle de gare) remporte le prix du public du concours mondial de la photo animalière, organisé par le Museum d'histoire naturelle de Londres. Il s'agit donc d'un "combat" entre deux souris, sur un quai de métro de Londres. La photo a été prise par l'Anglais Sam Rowley et a recueilli le vote de 28 000 personnes.

Deux souris se battent pour quelques miettes, sur un quai du métro de Londres. (SAM ROWLEY)

L'image a été sélectionnée parmi une liste de 25 clichés choisis par le Museum, qui avait arrêté une première sélection parmi plus de 48 000 photos soumises pour ce concours 2019. Sam Rowley a passé plusieurs soirées dans les souterrains du métro londonien avant de parvenir à capter le moment parfait, cette querelle entre deux rongeurs pour récupérer quelques miettes.

Quatre autres photos ont été plébiscitées par le public : un orang-outan exploité pour la performance (Aaron Gekoski), un jaguar femelle et son petit ayant capturé un anaconda (Michel Zoghzoghi), une illustration de la connexion entre un garde forestier et un bébé rhinocéros noir qu'il protège (Martin Buzora) et enfin un groupe de rennes blancs de l'Arctique (Francis De Andres).

Un orang-outan exploité pour la performance. (AARON GEKOSKI)

Un jaguar femelle et son petit capturent un anaconda. (MICHEL ZOGHZOGHI)

(MARTIN BUZORA)

Plusieurs rennes blancs. (FRANCIS DE ANDRES)

En octobre 2019, le prix du jury de ce même concours de photo animalière du Museum d'histoire naturelle de Londres avait récompensé le photographe chinois Yongqing Bao, pour sa photo The Moment (Le moment), montrant une marmotte saisie d'effroi à côté d'une renarde.