Accusant Bolsonaro de "détruire l'Amazonie", le photographe Sebastião Salgado appelle les Brésiliens à voter Lula

Le Brésil vit "un moment dramatique de son histoire", estime le photographe brésilien Sebastiao Salgado, qui a appelé mercredi ses compatriotes à voter pour Lula lors du second tour de la présidentielle.

Sebastiao Salgado, 78 ans, célèbre pour ses photos en noir et blanc immortalisant les trésors naturels de la planète et les tragédies humaines, appelle les Brésiliens à donner la victoire lors du second tour de la présidentielle à l'ancien président Lula. Le photographe a affirmé dans une vidéo publiée sur Instagram que le Brésil vivait "un moment dramatique de son histoire", à l'approche du scrutin décisif de dimanche.

Selon lui, le gouvernement du président d'extrême droite Jair Bolsonaro "a été responsable de la mort de centaines de milliers de Brésiliens en raison de sa politique suicidaire face au Covid-19", une allusion aux plus de 680 000 vies fauchées par le virus dans le pays.

"Le gouvernement a détruit massivement la forêt amazonienne, sans respecter les communautés indigènes et autres minorités", a-t-il ajouté, fustigeant également la politique pro-armes "brutale" du président sortant.

"Voter pour la réunification du Brésil"

La dernière exposition de Sebastiao Salgado, Amazônia, qui était à l'affiche en 2021 à Paris avant d'être vue dans plusieurs autres capitales mondiales, montrait son amour pour l'Amazonie, une région qui a vu la déforestation et les incendies augmenter fortement sous Bolsonaro.

Dans son message sur Instagram, le photographe a également salué le bilan de l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva quand il était au pouvoir, de 2003 à 2010. "Il a transformé le Brésil en un vrai pays en développement, un pays reconnu mondialement. Aujourd'hui, nous sommes divisés, nous ne parlons plus à nos proches. Il faut voter pour la réunification du Brésil et pour la démocratie".

Favori des sondages, Lula est également soutenu par des légendes de la chanson brésilienne comme Caetano Veloso, ou des pop stars comme Anitta et Ludmilla. Jair Bolsonaro, pour sa part, a vu la superstar du football Neymar se déclarer en sa faveur.