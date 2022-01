"Toute l'histoire de la peinture, en moins de deux heures" : le stand-up plein d’humour d'Hector Obalk de retour à Paris

Quarante mille spectateurs l’ont déjà vu. Hector Obalk, critique et réalisateur, a repris les représentations de son spectacle "Toute l'histoire de la peinture, en moins de deux heures". Un stand-up en images et en musique dans lequel il revisite avec humour les chefs-d’œuvre de la peinture.

Créé en 2019, le spectacle du critique, historien d’art et réalisateur de documentaires, dont la série Grand'Art pour Arte, a conquis discrètement plus de 40 000 spectateurs. Depuis quelques semaines, Hector Obalk est de retour sur scène à Paris dans deux théâtres (le Théâtre de l'Atelier et le 13e Art). En moins de deux heures, ou un peu plus certains soirs, il revisite en musique et en images, et avec beaucoup d’humour sept siècles d’histoire de la peinture occidentale.

Un concept, deux spectacles

"Dans le fond, c’est très savant ce qu’il dit, mais dans la forme, ça ne l’est pas", confie cette spectatrice à l’issue du spectacle, visiblement ravie. Car, Hector Olbak, critique reconnu, sait de quoi il parle, mais pas question ici de cours magistral et ennuyeux. C’est sur le ton de l’humour qu’il a voulu décrypter ces œuvres majeures de l’histoire de la peinture, des primitifs italiens à l’impressionnisme, de Giotto à Yves Klein.

Sur scène Hector Olbak est accompagné de musiciens et évolue devant un immense écran haute-résolution, révélant des détails époustouflants des œuvres commentées. Ce n’est pas un, mais deux spectacles qu’il propose dans deux théâtres parisiens. Le premier au Théâtre de l’Atelier aborde des œuvres de Giotto, Van Eyck, Raphaël, Michel-Ange, Vélasquez, Rembrandt, Fragonard, Ingres ou encore Monet.

Le second, au 13e Art place d’Italie, décrypte des tableaux célèbres d’Angelico, Michel-Ange, Corrège, Bronzino, Caravage, Ruisdael, Vermeer, Watteau, Chardin ou encore Cézanne, et jette un œil du côté de l’art contemporain. Deux spectacles totalement différents tant par les images que par les propos précise l’auteur.

"Toute l'histoire de la peinture, en moins de deux heures" d'Hector Olbak. (DR)

HECTOR OBALK

"Toute l'histoire de la peinture, en moins de deux heures"



Théâtre de l’Atelier

1 place Charles Dullin

75018 Paris

Jusqu'au 4 avril 2022

13e Art

Place d’Italie -Centre Commercial Italie Deux

75013 Paris

Du lundi 14 février au samedi 5 mars 2022