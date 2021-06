Culture : le vol d'œuvres d'art, un sujet tabou dans les musées

Un tableau aurait été dérobé entre le 19 et le 23 mai au musée des beaux-arts de Rouen (Seine-Maritime). Les gardiens ne sont guère bavards, et la direction du musée a refusé la demande de tournage des équipes de France Télévisions, qui filment en caméra discrète. Comment le tableau s'est-il volatilisé, dans un musée pourtant récemment rénové ? Le vol n'aurait certainement jamais été révélé sans l'enquête d'un site d'information régionale. "Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'à priori il n'y avait pas de caméra dans la salle ou était posée l'œuvre en question, qu'il y a d'autres caméras dans le musée mais qui ne fonctionnaient pas de manière optimale", explique le journaliste.

Omerta dans les musées

Quand et à quelle heure a été dérobé ce tableau ? L'historien d'art Didier Rykner mène lui aussi son enquête. Il s'agit d'une petite huile sur papier du XVIème siècle, de 15 centimètres sur 20, d'un prix estimé entre 15 000 et 20 000 euros. Il n'est pas étonné de la discrétion du musée. "Déjà, on sait que le vol a eu lieu, observe-t-il. Or, dans bien des cas, on ne sait pas que les vols ont eu lieu. Il y a une omerta totale sur tout ce qui se passe à l'intérieur des musées." La métropole de Rouen a reconnu publiquement le vol, trois jours après sa révélation dans la presse.



L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels suit chaque affaire. Chaque année, entre 20 et 30 œuvres sont dérobées dans les musées français, par des malfaiteurs parfaitement organisés. Les œuvres sont parfois retrouvées, comme au musée des beaux-arts de Nancy (Meurthe-et-Moselle), où un tableau de Paul Signac, estimé à 1,5 million d'euros, a été dérobé le 23 mai 2018 avant d'être retrouvé un an plus tard en Ukraine.