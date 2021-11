À Toulouse, le Musée des Augustins met en lumière le peintre Théodule Ribot

Pour sa réouverture temporaire (il refermera ses portes mi-janvier pour travaux), le Musée des Augustins de Toulouse a décidé de rendre hommage à un peintre inconnu du grand public : Théodule Ribot. Cet adepte du clair-obscur, décrié pour la noirceur de ses toiles, sort enfin de l'ombre. Les premiers visiteurs ont été conquis par son travail inspiré des grands maîtres flamands du 17e siècle.

Un peintre des ténèbres

À travers 80 toiles prêtées par les plus grands musées d'Europe parmi lesquels le Musée d'Orsay à Paris, le visiteur pénètre dans l'oeuvre de Ribot. Une oeuvre entre ombre et lumière, entre modernité et tradition. À l'époque des impressionnistes et de leur exubérance colorée, l'artiste détonne : "On a souvent reproché à Ribot d'être un peintre des ténèbres, avec peu de couleurs", explique Axel Hémery, le directeur du Musée des Augustins. "Or finalement, son talent absolu, c'est d'avoir su faire chanter les noirs grâce à un éclairage très puissant". Peintre autodidacte - il a commencé sa carrière par le dessin industriel - Théodule Ribot n'adopte pas les codes des courants de l'époque. À l'exaltation des impressionnistes et des romantiques, il préfère la sobriété des portraits d'ouvriers et des natures mortes.

Fermé en 2019 pour d'importants travaux de rénovation, le Musée des Augustins de Toulouse dont la réouverture définitive est prévue en 2023, s'est associé avec les musées des Beaux-Arts de Marseille et de Caen pour monter cette exposition. Après Les Augustins, Une délicieuse obscurité sera donc visible à Marseille du 10 février au 15 mai et à Caen du 11 juin au 2 octobre 2022.

Exposition Théodule Ribot (1823-1891). Une délicieuse obscurité au Musée des Augustins de Toulouse jusqu'au 10 janvier 2022.