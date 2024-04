À Marseille, plongez dans l’univers de Vincent Van Gogh dans une exposition immersive

Elle a été vue par près de 5 millions de personnes dans une cinquantaine de villes d’Europe et d’Amérique du Nord. Marseille est la deuxième ville française à l’accueillir après Toulouse en 2022.

Exposition "Van Gogh, The Immersive Expérience" - Marseille (France 3 Provence-Alpes : E. Mathieu / M. Karouche / C. Delannoy)

Des tableaux XXL

Lancée en 2018 à Naples (Italie), l’exposition Van Gogh, The Immersive Expérience propose un voyage au cœur de plus de 300 œuvres du célèbre peintre néerlandais. Des croquis, dessins et peintures en mouvement à voir ou à revoir sur près de 2000 m2. Une première partie propose de découvrir les éléments forts de la vie de l’artiste ensuite le spectateur est invité à s’allonger dans des transats pour un spectacle son et lumière.

Sur le sol et les murs, c’est une explosion de tableaux XXL. "On est dans la salle la plus immersive de l’exposition où les gens peuvent découvrir une projection à 360 degrés via une technologie de vidéo mapping. Une vingtaine de projecteurs permettent de donner vie aux différentes œuvres de l’artiste" rapporte Luc Faure, le responsable de l’exposition. Certaines toiles, comme La nuit étoilée peinte à Saint-Rémy-de-Provence, sont décomposées. Ce qui permet de voir des détails non visibles habituellement dans une exposition classique. "Sur La nuit étoilée, on peut retrouver le paysage provençal, les collines au fond, le village à l’avant, les cyprès qui montent sur la gauche et le ciel très caractéristique des œuvres de Vincent Van Gogh" explique Luc Faure.

Huit œuvres mises en lumière avec la réalité virtuelle

Après la contemplation, place à la mise en situation avec la réalité virtuelle. Équipés de casques, les visiteurs déambulent dans huit œuvres célèbres du peintre, dont "La chambre de Van Gogh à Arles". Une aventure picturale saluée par le public. "On est au cœur des tableaux. On ressent énormément de choses" réagit Philippe, un visiteur. "J’ai eu l’impression d’être complètement immergée et en même temps ne pas savoir où donner de la tête" ajoute Nathalie.

Et pour terminer, ceux qui le souhaitent peuvent se mettre dans la peau de Vincent Van Gogh en réalisant leurs propres peintures, lesquelles seront projetées sur les murs. Classée parmi les 12 meilleures expériences immersives au monde par la chaîne de télévision américaine CNN, l'exposition est un succès partout où elle passe. Pour espérer la voir, il est fortement conseillé de réserver ses places.

Exposition Van Gogh, The Immersive Expérience - Dock des Suds, 12 rue Urbain V 13002 Marseille - Accessible tous les jours de la semaine sauf le mardi - Tarifs : adulte 15.90 €, enfant (4-12 ans) 10.90 € - Réservations ici