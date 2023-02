A Grenoble, le cabinet Rembrandt présente de nouvelles gravures du maître néerlandais

"Paysages" est la nouvelle exposition temporaire du cabinet Rembrandt, installé dans les locaux du couvent Sainte-Cécile. Parmi les douze estampes exposées, trois sont de nouvelles acquisitions.

Le couvent Sainte-Cécile abrite depuis 2008 le siège social de la maison d’édition Glénat. Dans l’ancien parloir des nonnes, le Fonds Glénat pour le patrimoine et la création a financé le cabinet Rembrandt, un espace muséal qui réunit une quarantaine de gravures de Rembrandt (1606-1669). Des expositions temporaires viennent régulièrement enrichir ce lieu. Jusqu’au 17 mai 2023, Paysages est à l’honneur.

Des paysages réalistes

Pour son exposition Paysages, le cabinet Rembrandt a bénéficié d’un prêt d’un collectionneur et présente aussi ses trois œuvres nouvellement acquises. Des estampes au décor particulièrement réaliste et au trait lumineux. L’artiste néerlandais ne s’est guerre intéressé au paysage les dix premières années de sa carrière. C’est dans les années 1630 qu’il commence à dessiner en pleine nature, près d’Amsterdam. A la fin de cette décennie, il exécute aussi quelques paysages à l’huile, sans toutefois en faire le sujet principal de ses tableaux.

En 1640, c’est le déclic. Rembrandt dessine assidûment en plein air et réalise des gravures entièrement dédiées aux paysages de son pays. Rembrandt rend compte de l’atmosphère du lieu en reproduisant avec précision son modèle. C’est notamment le cas de l’œuvre baptisée Le paysage aux trois arbres. "Au fond, vous avez tout un tas de petits détails : Amsterdam peut-être au loin, des personnages au premier plan, un petit couple d’amoureux qui se cache dans le bosquet" explique Aurélie Perret, chargée des expositions et des collections pour le Fonds Glénat. Cette estampe récemment achetée par le cabinet Rembrandt se distingue des autres gravures de paysage grâce une particularité. "C’est la seule où Rembrandt a dessiné un ciel orageux, un peu noir où l’on sent bien que les nuages arrivent et que la pluie commence à tomber sur la ville qui est au loin" ajoute Aurélie Perret.

Des gravures rares

Voir des estampes de Rembrandt représentant des paysages est extrêmement rare. "La technique de Rembrandt fait qu’il n’en existe probablement qu’une trentaine d’exemplaires de chaque" rapporte Jacques Glénat, président du Fonds Glénat. "Les Hollandais sont friands de leur paysage avec ses chaumières, ses moulins, etc. Donc, on n’en trouve peu en France et ailleurs" ajoute-t-il. C’est pourquoi le Fonds Glénat a dû se tourner vers l’un des plus grands collectionneurs privés néerlandais pour compléter son exposition temporaire. Japp Mulders a prêté neuf estampes. "Ce n’est pas intéressant si les gravures sont dans notre cellier. J’aime la possibilité de les présenter" rapporte-t-il.

Parallèlement à cette exposition, le Fonds Glénat propose aussi aux visiteurs de découvrir une vingtaine de toiles, également des paysages mais de Grenoble et de sa région. Des oeuvres signées par de grands noms de la peinture tels que Gustave Doré, Laurent Guétal, Isidore Dagnan ou encore Alexandre Debelle.

Exposition Paysages, Couvent Sainte-Cécile, cabinet Rembrandt, 37 rue Servan à Grenoble, ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.