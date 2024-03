A Antibes, des passionnés d’art mettent en vente des pièces exceptionnelles dont des toiles de Bernard Buffet et du peintre indien Sayed Haider Raza

C’est une vente estimée à plus d’un million d’euros. Supervisée par la maison de vente aux enchères Métayer-Mermoz, elle se déroule pendant trois jours du 17 au 19 mars à La Bastide du Roy, une propriété de prestige d’Antibes, dans les Alpes-Maritimes.

Des tables, des chaises, des armoires, des lampes à profusion et une centaine de tableaux. Le moindre mètre carré du domaine de cette bastide du 16e siècle a été investi pour présenter cette immense collection aux futurs acheteurs. Une véritable caverne d’Ali Baba.

Ventes aux enchères oeuvres d'art - Antibes (France 3 Côte d'Azur)

La collection d'un couple de restaurateurs

"Tout ce mobilier garnissait les propriétés de Cannes, Paris et de l’ouest parisien du couple qui a accumulé ça pendant 40 ans, pérégrinant et achetant chez des antiquaires et des grands marchands de nombreux objets parfois d’exception, parfois ordinaires mais toujours choisis" témoigne maître Guillaume Mermoz, l’un des commissaires-priseurs de la vente.

Ce couple, appelé M. et MME. C. sur le site de la maison Métayer-Mermoz, a été à la tête de grands restaurants parisiens jusqu'à sa retraite dans les années 2000. Éminents collectionneurs, le mobilier ancien ou design, les services en verre Baccarat ou les malles Louis Vuitton faisaient partie de leur quotidien.

Des oeuvres de Raza, Buffet, Picasso...

Parmi ces quelque 750 objets en vente, une centaine de tableaux sont proposés. La pièce la plus rare est certainement la toile de Sayed Haider Raza, l’un des plus grands peintres modernes indiens. Ce tableau, baptisé Paysage Agreste, a été peint en 1961 et acquis, dans la foulée, par M. et MME. C. Œuvre majeure de l’artiste, elle est estimée entre 400 000 et 600 000 euros. "C’est un chef-d’œuvre parce que, pendant cette période, Raza a peint très peu de tableaux aussi puissants et aussi grands. C’est un tableau panoramique abstrait avec une qualité exceptionnelle" précise maître Guillaume Mermoz.

"Paysage agreste" (1961), huile sur toile (H120 cm L 200 cm) du peintre indien Sayed Haider Raza (1922-2016). Oeuvre acquise vers 1965-1966 par M. et Mme C. et mise aux enchères en mars 2024 par la maison Métayer-Mermoz. (MÉTAYER-MERMOZ MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES ANTIBES)

Le couple se sépare également de nombreuses toiles du peintre expressionniste Bernard Buffet dont Le Clown au chapeau (1983) estimé entre 350 000 et 550 000 euros. Les amateurs d’œuvres de Picasso trouveront également leur bonheur avec notamment un vase du célèbre peintre cubiste fabriqué dans l’atelier de céramique Madoura, à Vallauris. Chouette Femme a été édité, en 1951, à 500 exemplaires. Celui-ci aurait été offert par Jean Marais à M. et MME. C., selon la maison Métayer-Mermoz. Une belle histoire et une signature d’exception qui a un prix, entre 9 000 et 12 000 euros.

Collection de M. et MME. C.- Vente aux enchères du 17 au 19 mars 2024 - La Bastide Du Roy, 3055 avenue Jean-Michard Pellissier à Antibes