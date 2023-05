Nuit des musées : au Centre Pompidou, 60 ans de créations architecturales signées Norman Foster

Quelque 1 300 établissements participent en France à la 19e Nuit européenne des musées. Au Centre Pompidou à Paris vient d’ouvrir une rétrospective consacrée à une des stars de l’architecture mondiale, le Britannique Norman Foster.

Frédéric Migayrou, le commissaire de l’exposition, a choisi d’accueillir les visiteurs avec une photo du viaduc de Millau, la réalisation la plus connue de Norman Foster. Mais de toute façon, estime-t-il, "tout le monde, en venant dans l'exposition, reconnaîtra un bâtiment et dira 'Ça, je l'ai vu !'" Le célèbre architecte a travaillé dans 75 pays : la rénovation du Reichstag, le parlement allemand à Berlin, c’est lui, le siège d’Apple en Californie, encore lui, celui de la banque HSBC à Honk Kong également.

Dès la première salle, on mesure l’étendue de son travail : "Quand on entre dans l'exposition, on est dans un cabinet de dessin, décrit Frédéric Migayrou. On entre vraiment dans la tête de l'architecte. Il y a 300 dessins et 300 carnets de croquis qu'il a soigneusement choisis, un très grand nombre de maquettes... Cette exposition présente 140 projets sur plus de 300 construits."

"On traverse sa vie, c'est 60 ans de création, de recherche. C'est une œuvre unique." Frédéric Migayrou, commissaire de l'exposition à franceinfo

Certaines maquettes sont de véritables œuvres d’art. Par exemple celle de la célèbre tour en forme d’ogive érigée au cœur de Londres, immanquable.

Les maquettes de certaines réalisations, comme la célèbre tour St Mary Axe, à Londres (ANNE CHEPEAU / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Ardent défenseur de la ville verticale, avec des dizaines de tours à son actif, Norman Foster est aussi un architecte soucieux de réaliser des bâtiments durables et d’intégrer la nature à ses projets, comme pour le siège d’Apple à Cupertino en Californie :

"Un seul bâtiment remplace les 24 qui se trouvaient là avant. Le site d'origine, c'était essentiellement des parkings, du bitume, de l'asphalte... et aucun élément paysager, décrit Norman Foster. Désormais, il y a davantage de personnes qui y travaillent, mais il y a également 10 000 nouveaux arbres qui absorbent 200 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. Le développement durable est présent à différents niveaux dans ce type de projet."

Quelques-uns des objets qui ont inspiré Norman Foster, dans une des salles de l'exposition au Centre Pompidou. Mai 2023 (ANNE CHEPEAU / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Pour cette exposition, Norman Foster a accepté de lever le voile sur quelques-unes de ses sources d’inspiration : "Il y a une sorte de boîte à jouets, avec tous les objets qui l'ont fasciné : la voiture de Le Corbusier, un grand planeur... Pour lui, l'avion est une métaphore de l'architecture, détaille Frédéric Migayrou. Tous ces objets appartiennent à son monde, ainsi qu'un grand nombre d'œuvres d'art : Brancusi, Boccioni, ou Sol Lewitt pour les artistes plus contemporains."



À 87 ans, Norman Foster continue de réfléchir à de nouveaux projets. À la demande de la Nasa, il a ainsi imaginé des habitats pour la Lune ou pour Mars. Ils sont à découvrir à la fin de l’exposition.