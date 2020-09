Elle se voit refuser l'entrée du musée d'Orsay à cause de son décolleté, l'établissement "s'excuse"

Le musée précise, mercredi, qu'un "rappel des règles d'accueil a été effectué auprès de la société prestataire placée aux entrées du musée" et assure

Des femmes nues sur les tableaux mais pas de décolletés dans les allées du musée d'Orsay ? Jeanne a raconté, mercredi 9 septembre, que l'établissement avait refusé de la laisser rentrer, la veille, à cause de sa robe.

"Arrivée à l’entrée du musée je n’ai pas le temps de sortir mon billet que la vue de mes seins et de mon apparat tout dépoitraillé choque une agente chargée du contrôle des réservations", écrit-elle dans une lettre ouverte au musée.

Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020

Rapidement, l'étudiante en littérature comprend que son décolleté fait polémique alors que personne ne lui en parle clairement. "Les règles sont les règles", martèlent simplement des agents à l'entrée du musée. "Un autre responsable intervient, à aucun moment on ne me dit que mon décolleté est un problème, on fixe mes seins ostensiblement, on désigne un 'ça'", écrit Jeanne.

Le musée évoque un "incident"

Des agents l'invitent à mettre la veste qu'elle tient à la main. Dans un premier temps, elle refuse. "Je n'ai pas envie de mettre ma veste parce que je me sens vaincue, obligée, j'ai honte, j'ai l'impression que tout le monde regarde mes seins, je ne suis plus que mes seins, je ne suis qu'une femme qu'ils sexualisent", écrit-elle. Mais finit par enfiler sa veste pour pouvoir pénétrer dans le musée.

Le Musée d'Orsay a évoqué sur Twitter un "incident". "Nous le regrettons profondément et présentons toutes nos excuses à la personne concernée", a-t-il écrit.

Nous avons pris connaissance d'un incident survenu avec une visiteuse lors de son accès au musée d'Orsay.



Nous le regrettons profondément et présentons toutes nos excuses à la personne concernée que nous contactons. pic.twitter.com/wLO6aJpiUN — Musée d'Orsay (@MuseeOrsay) September 9, 2020

Jeanne a indiqué à Libération avoir été effectivement appelée par la cellule communication et par l’administrateur du musée. "Ils m’ont assurée que ce que j’ai subi n’est pas normal et ne correspond pas à leur politique. Ils sont navrés", a-t-elle rapporté. Dans un communiqué, le Musée dOrsay précise qu'un "rappel des règles d'accueil a été effectué auprès de la société prestataire placée aux entrées du musée".