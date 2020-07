En immersion dans l'univers féérique de la Grande barrière de corail au Musée océanographique de Monaco

C'est une expérience exceptionnelle que propose le Musée océanographique de Monaco. Une salle a été entièrement équipée pour plonger le visiteur dans le décor fabuleux de la Grande barrière de corail australienne.

Se retrouver face à face avec une baleine à bosses ou s'amuser à éparpiller le plancton phosphorescent : deux rêves que vous propose de réaliser le Musée océanographique de Monaco. Sur des écrans géants de 9 m de haut et grâce à un sol tactile interactif, ce temple des océans offre au visiteur une plongée extraordinaire dans le récif corallien australien, l'une des sept merveilles naturelles du monde, aujourd'hui en danger.

2 300 km de long, 348 000 km² de superficie, la Grande barrière de corail au large de l'Australie est le plus grand écosystème corallien de la planète, classé depuis 1981 au patrimoine mondial de l'Unesco. Une merveille de la nature devenue une cause à défendre pour le Musée océanographique de Monaco qui a fait de 2020 l'année du corail. A travers des ateliers et des expositions, l'établissement souhaite sensibiliser le public aux effets du réchauffement climatique sur les fonds marins.

Le sol tactile permet une interaction avec les mouvements des visiteurs. (France 3 Côte d'Azur / S. Neuquelman)

Point d'orgue de cette mobilisation, Immersion propose - comme son nom l'indique - une plongée dans le récif corallien et une rencontre étonnante avec les espèces qui le peuplent. Poisson Napoléon, raie manta et mérou patate, au total 60 espèces évoluent autour de vous sur 650 m² d'espaces de projection. Sous vos pieds, l'écran tactile réagit au gré de vos mouvements. Une prouesse technique réalisée par une équipe internationale de scénographes qui a reconstitué au plus près de la réalité l'ambiance lumineuse et sonore des fonds marins. Une expérience dépaysante, bienvenue en ces temps d'épidémie où voyager devient difficile.

Immersion au Musée océanographique de Monaco. Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 19h et de 9h30 à 20h l'été. Tarifs : 16 euros, 10 euros pour les moins de 18 ans et les étudiants.