"D'ici et d'aventures", les mille et un visages de l'aventurier-voyageur Henry de Monfreid dans une exposition à Carcassonne

Combien d'existences a vécues Henry de Monfreid ? Difficile d'y répondre tant la vie de cet homme connut de rebondissements. Cet authentique bourlingueur, figure incontournable des aventuriers du XXe siècle, fut tour à tour pêcheur de perles, contrebandier, marchand d'armes, aquarelliste et écrivain. Joseph Kessel, rencontré en Afrique, disait de lui qu'il était un "vieux pirate".

Si les archives départementales de l'Aude à Carcassonne lui consacrent une exposition intitulée D'ici et d'aventures, c'est qu'elles bénéficient d'un important fonds documentaire légué par sa famille.

Henry de Monfreid a beau avoir passé une grande partie de sa vie dans la Corne de l'Afrique, il est toujours resté lié à sa terre natale. L'aventurier-écrivain a vu le jour dans l'Aude à la Franqui, l'une des plus anciennes stations balnéaires du littoral languedocien, sur la commune de Leucate.

"Il y a un souvenir qui est gravé dans sa mémoire c’est le Cap des Trois Frères, à la Franqui, témoigne son petit-fils Guillaume de Monfreid. Une silhouette tout à fait particulière qu’il a représentée dans quantité de ses aquarelles à la fin de sa vie. Et même au tout début quand il avait 14 ans. Donc on voit bien que l’identité d’Henri c’est d’abord la Franqui."

Le Cap des Trois Frères fut aussi le titre de l'un de ses ouvrages publié chez Grasset.

Exposition Henry de Monfreid Exposition Henry de Monfreid (France 3 Midi-Pyrénées - Eric Henry / Olivier Journiat)

L'exposition témoigne aussi de la fascination qu'a exercé Henry de Monfreid sur nombre de ses contemporains. Hugo Pratt s'est inspiré du personnage dans l'une de ses bandes dessinées, Hergé, lui aussi, en a fait un personnage sulfureux aux côtés de Tintin dans les Cigares du Pharaon.

"On a des manuscrits de Marcel Pagnol, de Pierre Teilhard de Chardin et du Général de Gaulle qu’on expose aujourd’hui," abonde Carole Renard, directrice des archives départementales de l'Aude.

Henry de Monfreid fut aussi trafiquant d'armes, proches des troupes de Mussolini pendant leur conquête de l'Éthiopie, et trafiquant de drogue. De ce passé controversé, son petit-fils souhaite surtout retenir l'incroyable élan de liberté qui a guidé la vie de son aïeul.

"L’homme est quand même né libre et c’est ça qu’il défend en fait, c’est ça qui rend intéressant le personnage, s'enthousiasme son petit-fils. Sa contrebande en soi n’a aucun intérêt mais ce qui est intéressant c’est de savoir pourquoi il le fait, il le fait pour être libre."

Est-ce que vous avez déjà vu un contrebandier qui s’arrête, qui pose son chevalet et qui peint une aquarelle ? Vous allez me dire, on rêve et bien non on ne rêve pas, c’est sa liberté !