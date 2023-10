A Strasbourg, un voyage captivant dans l'Egypte antique de Toutânkhamon

Le Parc des expositions de Strasbourg propose jusqu'en mars 2024 une visite immersive de l’une des plus grandes découvertes archéologiques de l’histoire, le tombeau de Toutânkhamon.

Le temps d'une visite, l'exposition itinérante qui est déjà passée par Paris et Lyon, nous entraîne à la découverte de Toutânkhamon, devenu l’un des pharaons les plus célèbres de l’Histoire. Pendant deux heures, le visiteur est en immersion à la conquête du tombeau de Toutânkhamon. Vingt salles et 2000 m2 sont à traverser pour découvrir, pas à pas, les secrets d’une fouille archéologique qui s’est révélée historique.

Comme si vous y étiez

Il y a un peu plus de cent ans, le 4 novembre 1922, l’archéologue britannique Howard Carter découvrait le tombeau de Toutânkhamon et c'est sa voix, pour ainsi dire, par l'intermédiaire d'un audioguide, qui nous en raconte histoire à l'exposition. À l’époque, les chercheurs étaient tous persuadés que la Vallée des Rois n’avait plus de secrets à livrer. Excepté Carter qui continue les fouilles sans relâche pendant cinq ans. Et le suspens tient jusqu’au bout : alors qu'il pense trouver une simple pièce remplie d’objets, il aperçoit en regardant de plus près, stupéfait, l’ornement du tombeau du pharaon.

"Je vois des choses merveilleuses. C’est un vrai musée !" Howard Carter

Les différentes reconstitutions de cette exposition nous envoient tout droit en Egypte ancienne, 33 siècles en arrière. Des pigments utilisés pour les peintures murales jusqu’aux moisissures de la tombe, en passant par les procédés d’écriture, aucun détail n'a été laissé au hasard. Parmi les 242 répliques présentées ici, certaines proviennent directement des ateliers du Musée du Caire.

Toutânkhamon, dans la lumière après l'oubli

Toutânkhamon est le fils du roi égyptien Akhenaton. À la mort de son père, l'enfant roi n'a alors que 9 ans quand il monte sur le trône. Son règne ne sera pas long puisqu’il meurt prématurément à 19 ans. Il est rapidement enterré dans un tombeau des plus communs, loin des mausolées monumentaux. C’est ainsi qu’il échappe au regard des chercheurs et pilleurs de tombes durant des millénaires. Quasi intact, le tombeau de Toutânkhamon est finalement retrouvé 3200 ans après sa mort, dans la zone ensablée de la Vallée des Rois, une région d’Égypte antique où une trentaine de sépultures de pharaons avaient déjà été découvertes avant lui.

France 3 Alsace

"Toutankhamon. À la découverte du pharaon oublié" à découvrir au Parc des Expositions de Strasbourg jusqu’au 10 mars 2024.