Man Ray, un "génie bricoleur" à l'honneur au musée Baron Martin de Gray en Haute-Saône

Quand on parle de Man Ray, on pense souvent à ses célèbres œuvres comme Le Violon d'Ingres ou encore ses intrigantes Larmes de verre. Des images qui ont marqué l'histoire de l'art. Mais le musée Baron Martin, à Gray (Haute-Saône), a voulu aller plus loin en dévoilant les multiples facettes de cet artiste américain incontournable dans une exposition à découvrir jusqu'au 22 octobre 2024.

Man Ray, c'est un peu un "génie bricoleur", comme le souligne l'un des médiateurs culturels de l'exposition : "Il a su inventer plein de techniques et être à l'avant-garde de son époque." Et il ne s'est pas contenté d'être photographe. Ici, on découvre que Man Ray était aussi sculpteur et dessinateur. Avant de tailler ses sculptures, il les dessinait, et ses croquis ont même inspiré le poète Paul Éluard pour l'écriture des poèmes de son recueil Les Mains libres.

Man Ray, artiste aux multiples facettes, est à l'honneur avec une riche exposition à découvrir à Gray, jusqu’au 22 octobre 2024. . (FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE / A. Bilinski / A. Remond / M. Loir)

L'exposition Man Ray - Still Alive met également en lumière les amitiés et les collaborations qui ont jalonné la vie de Man Ray. Ami de Paul Éluard, mais aussi de Giacometti, Dalí, Ernst et Picasso, Man Ray évoluait dans un cercle d'artistes où régnait une saine émulation où l'on ne se copie pas, mais où l'on s'influence. Ensemble, ils ont brisé les codes et marqué l'histoire de l'art, notamment avec le mouvement surréaliste. "Dans l'histoire de l'art, on ne peut pas supprimer le surréalisme, qui a été tellement novateur", affirme un visiteur. En effet, ce courant artistique, dont Man Ray est un pilier, reste un tournant décisif dans l'évolution des arts visuels.

Pour le musée Baron Martin, l'objectif est clair : rendre l'art accessible, même dans les campagnes, avec des tarifs bien plus modestes qu'ailleurs. Et cette exposition, unique en son genre, a été spécialement conçue pour cet espace. Les curieux ont jusqu'au 22 octobre 2024 pour venir découvrir l'univers foisonnant de Man Ray.