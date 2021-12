Preuve de sa réussite, le Louvre Abu Dhabi voit son contrat prolongé de dix ans, jusqu'en 2047

L'accord de licence du Louvre Abu Dhabi (ou "Louvre Abou Dhabi") a été prolongé de dix ans, jusqu'en 2047, témoignant de la réussite du musée ouvert en 2017 aux Émirats arabes unis, a indiqué vendredi 3 décembre l'Élysée à l'occasion de la visite à Dubaï du président français Emmanuel Macron.



Le chef de l'État français et le prince héritier d'Abou Dhabi Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, dit MBZ, "ont acté le prolongement sur dix ans du partenariat sur le Louvre Abu Dhabi, vecteur de rayonnement de la France à l'étranger et de promotion de ses valeurs d'universalisme", a indiqué la présidence française. Ce prolongement va représenter le versement de 165 millions d'euros par Abou Dhabi sur les dix années supplémentaires, une somme qui sera versée entre 2022 et 2023, a précisé la ministre française de la Culture Roselyne Bachelot, qui a signé l'accord.

Le Louvre va prêter quatre œuvres emblématiques

En contrepartie, le Louvre s'engage à prêter quatre de ses œuvres emblématiques, dont les noms n'ont pas été communiqués à Dubaï. "La France a été initiatrice en 2017 de ce type d'accord, qui a été suivi par d'autres pays, et il était très important de le prolonger sur le long terme alors que le Louvre Abu Dhabi est absolument magnifique et provoque l'émerveillement de tous ceux qui le visitent", a commenté Roselyne Bachelot à l'AFP. "Il n'y a que des points positifs à cet accord."



Conçu par l'architecte français Jean Nouvel, le Louvre Abu Dhabi avait été inauguré en grande pompe fin 2017 par Emmanuel Macron qui y voyait alors "un rempart contre l'obscurantisme". Il est le fruit d'un accord culturel sans précédent d'une durée de 30 ans entre Paris et le plus grand émirat du pays du Golfe. Le musée expose des œuvres prêtées par des établissements français, ainsi qu'une collection acquise par les autorités d'Abu Dhabi. Il avait accueilli quelque deux millions de visiteurs durant les deux premières années avant d'être contraint à la fermeture pendant 100 jours début 2020 en raison de la pandémie.