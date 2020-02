L'exposition Léonard de Vinci a attiré plus d'un million de visiteurs, un record pour le Louvre

Le Louvre pulvérise ainsi son précédent record, établi par la rétrospective Delacroix en 2018.

L'exposition "Léonard de Vinci" a accueilli 1 071 840 de visiteurs, a annoncé le Louvre après sa clôture le lundi 24 février. Un record absolu qui pulvérise le dernier, celui de la rétrospective Delacroix qui avait attiré 540 000 visiteurs en 2018.

La fréquentation moyenne de l'exposition a été de 9 783 visiteurs par jours, pendant quatre mois. Ce record s'explique notamment par la mise en place de 46 nocturnes supplémentaires qui ont accueilli 175 000 visiteurs, et par l'ajout de trois nuits gratuites avant la fermeture. Léonard de Vinci n'a toutefois pas fait mieux que Toutankhamon l'an dernier à la Villette (1,42 million de visiteurs).

La plus grande réunion de tableaux de Léonard de Vinci

"Cet immense succès est d’abord celui des deux commissaires de l’exposition, Louis Frank et Vincent Delieuvin, et il montre combien l’attachement du public à l’égard du Louvre est fort", se félicite Jean-Luc Martinez, le président-directeur du musée, dans un communiqué. "C’est merveilleux que 500 ans après sa mort un artiste de la Renaissance italienne continue de fasciner autant le grand public. Aujourd’hui, j’ai deux motifs de fierté : avoir réussi à réunir le plus grand nombre d’œuvres de Léonard et à accueillir des publics si nombreux et si différents. C’est l’excellence scientifique et la qualité de l’accueil du Louvre qui ont été ainsi plébiscitées", poursuit-il.

Le Louvre, qui en possède cinq, a exposé du 24 octobre au 24 février la plus grande réunion de tableaux de Léonard de Vinci : dix sur la vingtaine de peintures reconnues du génie florentin. Des peintures dont le prêt est exceptionnel. Elles étaient accompagnées de nombreux dessins et carnets.





Un film en septembre

Anticipant l'engouement du public, le Louvre avait instauré la réservation obligatoire d'un créneau horaire, même pour les personnes bénéficiant de la gratuité (386 000, soit 36% des visiteurs). A la veille de l'ouverture de l'exposition, plus de 260 000 réservations avaient été enregistrées et, très vite, tout avait été complet. Des créneaux avaient été attribués à des publics spécifiques comme les scolaires ou les personnes handicapées le mardi, jour de fermeture du musée.



Pour ceux qui n'ont pas pu voir Léonard de Vinci au Louvre, le musée va sortir en septembre au cinéma, en association avec Pathé Live, une visite privée filmée de l'exposition, Une Nuit au Louvre : Léonard de Vinci.